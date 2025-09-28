Un tirador mata a al menos a tres personas y hiere a ocho en NC antes de huir en barco

Publicado por Israel Duro 28 de septiembre, 2025

Los comensales de un abarrotado restaurante en el puerto deportivo de Southport, en Carolina del Norte vivieron una pesadilla tras ser tiroteados desde una embarcación que abrió fuego indiscriminadamente contra ellos. El incidente se saldó con al menos tres y muertos y ocho heridos. El tirador escapó en su barco aunque las autoridades informaron de que se está interrogando a una persona de interés.

Según informa Star News, sobre las 9:30 p.m. (hora local) del sábado, una embarcación con un solo ocupante recorría el río Cape Fear. De repente, se detuvo por unos momentos en el muelle del restaurante American Fish Company, y abrió fuego contra la multitud. A continuación, de acuerdo con ChyAnn Ketchum, responsable de Información Pública de la ciudad de Southport, el barco escapó por la Intracoastal Waterway.

Una persona de interés detenida en Oak Island

Horas después, las autoridades de Oak Island emitieron un comunicado en el que informaron de que la Guardia Costera observó sobre las 10.00 p.m. a un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso manipulando una embarcación en la rampa pública para embarcaciones de la calle NE 55 de la localidad.

Los guardacostas procedieron a detener al hombre, que fue retenido en el Departamento de Policía de Oak Island. Será al Departamento de Policía de Southport, quienes se encargarán de él para ser interrogado. La Oficina Estatal de Investigación también está participando en las pesquisas.

Aunque la investigación sigue en marcha, las autoridades anunciaron que compartirán más información según se vaya avanzando aunque se apunta que "no se conoce ninguna otra amenaza creíble para el público" y que las fuerzas del orden de varios organismos siguen trabajando para garantizar la seguridad de la zona.

Noticia en desarrollo