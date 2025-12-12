Choque diplomático: Rusia exige explicaciones por la incautación de un petrolero frente a costas venezolanas

Publicado por Sabrina Martin 11 de diciembre, 2025

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, pidió este jueves a la Administración Trump que explique por qué las fuerzas estadounidenses incautaron un petrolero frente a costas venezolanas. El reclamo lo hizo durante una mesa redonda de embajadores centrada en la resolución de la crisis en Ucrania.

“Realmente espero que Estados Unidos, aunque se considera con derecho a realizar tales operaciones, de alguna manera explique, por respeto a los demás miembros de la comunidad mundial, qué hechos los llevaron a tomar tales acciones”, dijo Lavrov. También subrayó la necesidad de “llegar al fondo” de los volúmenes y la naturaleza del combustible hallado en la embarcación, y recordó declaraciones previas del presidente Trump sobre Venezuela.

“Aquí hay muy poca información porque no sé cómo ve Estados Unidos la situación venezolana, excepto que el presidente Trump ha hablado públicamente exigiendo un cambio de régimen o la renuncia voluntaria del [dictador venezolano Nicolás Maduro]. Pero Chevron está operando en Venezuela y comprando petróleo venezolano”, criticó.

Washington defiende la incautación

En defensa de la operación, la fiscal general Pam Bondi ya ha explicado que la operación se ejecutó porque el petróleo transportado estaba bajo sanciones debido a su “participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”. Bondi precisó que el combustible era trasladado desde Venezuela e Irán, conforme a la información oficial.

Por su parte, el presidente Donald Trump dijo el miércoles que la prensa escucharía los detalles de “las personas apropiadas” y sostuvo que el cargamento “fue confiscado por una muy buena razón”.