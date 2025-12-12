Retiran canela molida en 14 estados del país por posible contaminación con plomo

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de diciembre, 2025

Funcionarios federales anunciaron este martes que la canela molida vendida en 14 estados del país fue retirada del mercado debido a una posible contaminación por plomo. Una empresa conocida como TBC Distribution Corporate, con sede en Brooklyn, Nueva York, anunció el retiro esta semana luego de que un análisis del Departamento de Agricultura y Mercados de Nueva York determinara la existencia de niveles elevados de plomo en su canela en polvo de la marca Lucky Foods.

El producto retirado tiene una fecha de consumo preferente del 15 de septiembre de 2027 y, de acuerdo a lo indicado por parte del aviso de retiro emitido por TBC y republicado en el sitio web oficial de la FDA: “Está empacado al vacío o en una atmósfera modificada en una bolsa de 40 gramos con una etiqueta marrón que indica la marca Lucky Foods en la parte superior del empaque”. El producto retirado fue distribuido a minoristas entre el 11 de abril y el 1 de septiembre de 2025 en los estados de Texas, Carolina del Sur, Pensilvania, Oregón, Ohio, Nueva York, Carolina del Norte, Míchigan, Maryland, Illinois, Georgia, Florida y California.

Según expertos médicos, los niveles elevados de plomo pueden causar daños permanentes al sistema nervioso central de los niños, lo que resulta en trastornos del aprendizaje, defectos del desarrollo y otros problemas de salud a largo plazo. En los adultos, la exposición crónica al plomo está asociada con disfunción renal, hipertensión y efectos neurocognitivos.