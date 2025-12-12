Colombia no descarta dar asilo al dictador Nicolás Maduro si deja el poder, dice su canciller

Publicado por Diane Hernández 11 de diciembre, 2025

El gobierno izquierdista de Colombia no descartó la posibilidad de otorgar asilo político al dictador venezolano Nicolás Maduro en caso de que éste acuerde dejar el poder como parte de un proceso de transición negociado para aliviar la tensión diplomática en la región, informó este jueves la canciller colombiana, Rosa Villavicencio.

La declaración se produce en medio de una creciente presión internacional -especialmente de Estados Unidos- para que se avance hacia una salida pacífica y democrática en Venezuela, donde el régimen de Maduro enfrenta fuertes acusaciones de corrupción, represión y vínculos con narcotráfico, así como recientes acciones diplomáticas y militares de Washington en el Caribe.

En una entrevista con Caracol Radio, la canciller Villavicencio afirmó que si la salida de Maduro implica que deba vivir en otro país o solicitar protección, "Colombia no tendría por qué decirle que no". La titular de la diplomacia colombiana describió el asilo como una figura "universal" que podría considerarse como parte de una posible negociación para facilitar una transición en el gobierno venezolano.

Villavicencio subrayó que Colombia no está actuando como mediador directo en las conversaciones entre Caracas y Washington, pero que el país está dispuesto a apoyar el diálogo diplomático para resolver la crisis regional y evitar una escalada del conflicto. Además, señaló que no cree que Maduro elegiría Colombia como lugar donde vivir si finalmente abandona el poder, aunque la opción sigue siendo abierta.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aliado político histórico de Maduro y crítico de la administración estadounidense liderada por Donald Trump, llamó recientemente a una transición democrática en Venezuela y ha planteado la posibilidad de una amnistía general y un gobierno de transición, aunque sin reconocimiento formal de la elección de 2024 en la que Maduro fue proclamado presidente por tercera vez.

La eventual posibilidad de asilo ha generado debate en Colombia y en la región, mientras voces políticas y sociales analizan las implicaciones diplomáticas y de seguridad de acoger al dictador venezolano si este opta por dejar el poder como parte de un arreglo negociado.