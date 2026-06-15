El senador republicano Mitch McConell es hospitalizado mientras persisten interrogantes sobre su estado de salud

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de junio, 2026

El senador republicano por Kentucky, Mitch McConnell, fue ingresado en un hospital la mañana de este domingo, según informó su oficina a través de un comunicado. “El senador McConnell fue ingresado en el hospital esta mañana. Está recibiendo una atención excelente”, declaró su portavoz, David Popp, sin ofrecer detalles adicionales sobre el motivo de la hospitalización ni sobre el estado actual del líder conservador.

El republicano de Kentucky, de 84 años, ha enfrentado varios problemas de salud en los últimos años. En 2023 sufrió una conmoción cerebral y fracturas en las costillas tras una caída. Más tarde ese mismo año, llamó la atención nacional cuando se quedó momentáneamente inmóvil mientras hablaba durante una conferencia de prensa. Diversos informes también señalaron que sufrió varias caídas durante ese mismo período.

El año pasado, McConnell anunció que no buscará la reelección en 2026, poniendo fin a una carrera en el Senado que abarca más de cuatro décadas. Su escaño estará en disputa en noviembre, cuando el representante republicano Andy Barr, respaldado por Trump, se enfrente al exlegislador estatal demócrata Charles Booker. Reflexionando sobre su salida de la vida pública, McConnell afirmó el año pasado que abandonará el Senado “con una gran esperanza en la perdurabilidad del Senado como institución. Hay muchas razones para el pesimismo, pero la fortaleza del Senado no es una de ellas”.

Elegido por primera vez para el Senado en 1984, McConnell se convirtió en una de las figuras más influyentes de la política republicana desde que asumió el cargo de líder de la mayoría republicana en la cámara alta en 2015, para posteriormente convertirse en el dirigente republicano con más tiempo de servicio en la historia del Senado. Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, McConnell desempeñó un papel central en el avance de la agenda judicial de la administración, contribuyendo a la confirmación de cientos de jueces federales. Sin embargo, desde que dejó el principal puesto de liderazgo en el Senado, McConnell se ha distanciado cada vez más de Trump en varios asuntos importantes.