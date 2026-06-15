FIN A LA GUERRA: Trump e Irán anuncian el esperado acuerdo de paz y la reapertura del Estrecho de Ormuz tras casi cuatro meses de conflicto

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de junio, 2026

El presidente Donald Trump anunció este domingo que su administración y el régimen iraní alcanzaron finalmente el tan esperado acuerdo de paz, y afirmó que estaba autorizando la reapertura del Estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense. "El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente autorizo plenamente la apertura sin peajes del Estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo la eliminación inmediata del bloqueo naval de los Estados Unidos", declaró Trump en una publicación en su plataforma Truth Social, en la que también dio a entender que se reanudarán el tráfico marítimo y los envíos de energía a través de esta estratégica vía fluvial al escribir: "Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!".

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, confirmó durante una llamada telefónica en la televisión estatal de su país que el acuerdo con Estados Unidos ha sido concretado y que la firma oficial tendrá lugar el próximo viernes en Suiza. “Esta noche se anunciará el fin inmediato y permanente de la guerra y de las operaciones militares en diferentes frentes, incluido el Líbano”, afirmó Gharibabadi, quien añadió que el bloqueo naval estadounidense contra Irán también será levantado esta misma noche.

El mensaje de Trump y el viceministro iraní tuvieron lugar pocos minutos después de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunciara que los negociadores de Estados Unidos e Irán habían materializado con éxito un acuerdo de paz entre los dos países tras semanas de esfuerzos diplomáticos en los que Islamabad desempeñó un papel mediador. En un mensaje publicado en X, Sharif declaró que ambos gobiernos acordaron poner fin de manera inmediata a las operaciones militares en todos los frentes del conflicto, incluido el Líbano, y señaló que una ceremonia oficial de firma está programada para celebrarse en Suiza el próximo 19 de junio.

“Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que se ha ALCANZADO el Acuerdo de Paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán. Ambas partes han declarado el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. La ceremonia oficial de firma tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza. Nos gustaría agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán por su compromiso con la búsqueda de una solución diplomática al conflicto”, escribió Sharif.

Asimismo, el líder pakistaní añadió: “También queremos extender nuestro más sincero agradecimiento a nuestros hermanos en este esfuerzo de mediación, al gran liderazgo del Estado de Catar, por su apoyo para alcanzar este acuerdo. Asimismo, deseo agradecer especialmente al visionario liderazgo del Reino de Arabia Saudita y de la República de Turquía por sus inmensas contribuciones en este sentido. Con el acuerdo ya en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estas conversaciones previas a la implementación sentarán las bases para las discusiones técnicas y para la ceremonia oficial de firma”.

Una jornada llena de incertidumbre

El anuncio se produce después de una jornada marcada por la incertidumbre en torno a las negociaciones. El presidente Trump había indicado previamente que un acuerdo de paz podría concretarse el domingo, pero las tensiones aumentaron después de que Israel llevara a cabo un ataque aéreo contra el Líbano más temprano ese mismo día, que dejó tres muertos y 15 heridos. El ejército israelí afirmó que la operación tuvo como objetivo un centro de mando de Hezbolá, después de que el grupo respaldado por Irán lanzara cohetes hacia el norte de la nación judía.

El ataque provocó críticas por parte de los negociadores iraníes, quienes argumentaron que el incidente ponía en duda el compromiso de Washington con el proceso diplomático. Según informes, el principal negociador iraní advirtió que el ataque demostraba que Estados Unidos no estaba cumpliendo con sus obligaciones y sugirió que “no tenía sentido” continuar las conversaciones “por este camino”.

Más tarde, Trump se distanció de la operación israelí y afirmó que el ataque “no debería haber ocurrido”, especialmente en lo que describió como un momento crucial para las negociaciones. De igual forma, el mandatario republicano sostuvo que aún esperaba que el acuerdo se concretara “en las próximas dos o tres horas”.