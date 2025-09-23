Qué es la leucovorina, el medicamento recomendado por la Administración Trump para combatir el autismo

Publicado por Israel Duro 23 de septiembre, 2025

El Departamento de Salud liderado por Robert Kennedy anunció que Medicaid incluirá la leucovorina como parte de su estrategia para combatir "la plaga" de autismo que sufre EEUU.

Se trata de un derivado del folato, y es utilizado por la medicina como complemento en diversas terapias. Su característica principal es su capacidad para mejorar la eficacia de ciertos tratamientos y reducir la toxicidad de otros.

Ventajas según el neurólogo pediátrico Richard Frye

Su inclusión entre los medicamentos para combatir el autismo se debe a que varios ensayos preliminares parecen indicar que el fármaco logró avances en la comunicación y la comprensión de algunos niños con autismo. Uno de los más firmes defensores de este medicamento es el neurólogo pediátrico Richard Frye, especializado en trastornos del neurodesarrollo y neurometabólicos, especialmente en autismo.

Este médico es conocido por su investigación sobre las anomalías fisiológicas subyacentes en el autismo y ha dirigido ensayos clínicos que exploran tratamientos con el ácido folínico y la leucovorina. Incluso ha publicado un libro en el que recoge los resultados de sus pruebas.

La administración de folato, "un milagro para quienes carecen de él"

Frye apunta que, aunque el folato "no es una panacea, su importancia vital para las funciones corporales esenciales lo convierte en un milagro para quienes carecen de él. Aunque la deficiencia de folato se identificó por primera vez hace más de un siglo, los avances médicos recientes han revelado que esta deficiencia puede localizarse en el cerebro, una afección conocida como deficiencia cerebral de folato (DFC)".

Begoña Huete, coordinadora del Grupo de Trabajo de Neurodesarrollo de la Sociedad Española de Nerulogia pediatrica (SENEP), señala en declaraciones a El Periódico que la leucovorina "no es una terapia para el autismo, sino una intervención dirigida a una patología específica que afecta a un subgrupo de individuos en los que hay una deficiencia de folato, cuyos síntomas comunes suelen incluir problemas de comunicación y de lenguaje, alteraciones de la conducta, falta de atención y de concentración, retraso en el desarrollo motor y cognitivo; similares a los de los pacientes TEA".