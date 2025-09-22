Trump pide limitar el uso de Tylenol en embarazadas ante posible riesgo de autismo

Publicado por Sabrina MartinSantiago Ospital 22 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump, el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. y otros altos funcionarios de salud afirmaron este lunes que el popular analgésico Tylenol podría estar relacionado con un mayor riesgo de autismo cuando se utiliza durante el embarazo.

"Se recomienda encarecidamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo a menos que sea médicamente necesario", señaló Trump, al anunciar que su Gobierno implementará medidas para reducir los riesgos. El mandatario agregó: “Lo ideal es no tomarlo en absoluto, pero si es necesario, no se puede aguantar… probablemente, terminará haciéndolo”.

Plan de acción de la Casa Blanca

La Casa Blanca presentó un plan de acción sobre el autismo con tres ejes principales. En primer lugar, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitirá un aviso para médicos e iniciará un cambio en la etiqueta de seguridad del acetaminofén, luego de que investigaciones mostraran una posible asociación entre su uso durante el embarazo y resultados adversos en el desarrollo neurológico, recomendando un empleo prudente en mujeres embarazadas, bebés y niños pequeños. Al mismo tiempo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) lanzará una campaña nacional de servicio público para informar a las familias y proteger la salud pública. En segundo lugar, la FDA actuará para establecer la leucovorina como el primer tratamiento reconocido para niños con deficiencia cerebral de folato y síntomas autistas, lo que permitirá que los programas estatales de Medicaid cubran este fármaco para el trastorno del espectro autista, mientras que el Instituto Nacional de Salud (NIH) pondrá en marcha ensayos de confirmación y nuevas investigaciones sobre su impacto. Finalmente, el plan contempla un aumento en la inversión en investigación, y a través de la Iniciativa de Ciencia de Datos sobre Autismo (ADSI), el NIH financiará trece proyectos con una inversión superior a 50 millones de dólares para transformar los estudios en este campo.

“Esperamos que este sea el primero de MUCHOS anuncios en los próximos años que brinden información útil a los padres sobre las causas subyacentes del autismo y los posibles caminos para su prevención y reversión”, expresó Kennedy Jr.

El secretario ya había asegurado a principios de año que este mes daría novedades sobre una de sus principales metas: identificar las causas de la “epidemia” de autismo.

El anticipado anuncio fue filtrado a la prensa por miembros de la administración días antes de que hablara el secretario, llevando a una caída en las acciones de la compañía detrás de la marca, Kenvue.

Reacción de la industria

Altos ejecutivos de la compañía habrían intentado persuadir al HHS de que excluyera sus productos del reporte sobre autismo. En un correo recogido por Reuters, la empresa reconoció este ida y vuelta: “Como haríamos con cualquier regulador que se pusiera en contacto con nosotros, mantuvimos un intercambio científico con el secretario y los miembros de su equipo en relación con la seguridad de nuestros productos”.

Según la misma agencia, Kenvue sostuvo que sigue creyendo que el Tylenol no causa autismo. En otro comunicado, este a POLITICO, la empresa sostuvo que desincentivar el consumo de sus medicamentos obligaría a las embarazadas a tomar “decisiones peligrosas”: aguantar un dolor que podría ser peligroso para ella o el bebé o tomar analgésicos más riesgosos.

En respuesta a la anticipación mediática, la compañía también abrió una sección en la pestaña de preguntas frecuentes de su página oficial asegurando que “los datos científicos independientes y fiables siguen sin demostrar que exista una relación entre el consumo de paracetamol y el autismo”.

"¿Nuestro mejor consejo? Consulte a su profesional sanitario antes de tomar o administrar paracetamol”, recomienda tras citar organizaciones médicas que concuerdan con su afirmación, como la American College of Obstetricians and Gynecologists y (al menos de momento) la FDA.

“Si está tratando a su hijo con paracetamol, tenga en cuenta que no hay datos científicos fiables que demuestren que tomar paracetamol cause autismo”, afirma también.