Murió Phil Garner, tres veces All-Star y legendario manager de los Astros
“Garner falleció en paz la noche del sábado 11 de abril, rodeado de su familia y mucho amor tras una batalla de más de dos años contra el cáncer de páncreas”, notificó su familia en un comunicado.
Phil Garner, tres veces All-Star y legendario manager de los Astros en su primera aparición en la Serie Mundial, murió a los 76 años. La información fue confirmada por su familia.
“Garner falleció en paz la noche del sábado 11 de abril, rodeado de su familia y mucho amor tras una batalla de más de dos años contra el cáncer de páncreas”, notificó su familia en un comunicado reseñado por la página oficial de la MLB.
En ese sentido, la familia resaltó que “Phil nunca perdió esa chispa de vida que lo caracterizaba ni su amor por el béisbol, que lo acompañó hasta el final. Agradecimientos especiales al Houston Medical Center, MD Anderson, Baylor St. Luke’s y a todos los médicos y enfermeros por su excelente atención y apoyo”.
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La MLB recordó que al beisbolista le detectaron cáncer de páncreas en febrero de 2024, tras lo cual pasó más de dos años sometiéndose a diversos tratamientos de quimioterapia y radiación. El 30 de abril de 2025, día en que cumplió 76 años, los Astros le brindaron un homenaje final al invitarlo a realizar el lanzamiento inicial antes de un juego.
“Era competitivo. Era honesto. Te decía la verdad. Te hacía responsable, todas las cualidades de un gran líder”, dijo el inicialista del Salón de la Fama Jeff Bagwell. “Creo que Gar hizo un trabajo tremendo en eso. Se notaba cuánto se preocupaba por sus jugadores, por ganar y por la organización. Fue un placer jugar para él y ser su amigo”.
La vida de Philip Mason Garner
Consiguió una beca en la Universidad de Tennessee, donde fue elegido en dos ocasiones All-SEC con los Volunteers. En 2009, el equipo retiró su número 18. Aunque fue seleccionado por los Expos en la octava ronda del Draft de 1970, no llegó a firmar; posteriormente, los Atléticos lo escogieron con la tercera selección global del draft secundario en enero de 1971.
Debutó en las Grandes Ligas con los Atléticos en 1973, durante el periodo en que Oakland ganó tres Series Mundiales consecutivas entre 1972 y 1974.
Conocido como Chatarra por su estilo de juego sencillo y esforzado, Garner tuvo una trayectoria de 16 temporadas como pelotero en las Grandes Ligas con los Oakland Athletics (1973-76), Pittsburgh Pirates (1977-81), Astros (1981-87), Los Angeles Dodgers (1987) y San Francisco Giants (1988).