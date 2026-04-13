Murió Phil Garner, tres veces All-Star y legendario manager de los Astros

Publicado por Williams Perdomo 13 de abril, 2026

Phil Garner, tres veces All-Star y legendario manager de los Astros en su primera aparición en la Serie Mundial, murió a los 76 años. La información fue confirmada por su familia.

“Garner falleció en paz la noche del sábado 11 de abril, rodeado de su familia y mucho amor tras una batalla de más de dos años contra el cáncer de páncreas”, notificó su familia en un comunicado reseñado por la página oficial de la MLB.

En ese sentido, la familia resaltó que “Phil nunca perdió esa chispa de vida que lo caracterizaba ni su amor por el béisbol, que lo acompañó hasta el final. Agradecimientos especiales al Houston Medical Center, MD Anderson, Baylor St. Luke’s y a todos los médicos y enfermeros por su excelente atención y apoyo”.

La MLB recordó que al beisbolista le detectaron cáncer de páncreas en febrero de 2024, tras lo cual pasó más de dos años sometiéndose a diversos tratamientos de quimioterapia y radiación. El 30 de abril de 2025, día en que cumplió 76 años, los Astros le brindaron un homenaje final al invitarlo a realizar el lanzamiento inicial antes de un juego.

“Era competitivo. Era honesto. Te decía la verdad. Te hacía responsable, todas las cualidades de un gran líder”, dijo el inicialista del Salón de la Fama Jeff Bagwell. “Creo que Gar hizo un trabajo tremendo en eso. Se notaba cuánto se preocupaba por sus jugadores, por ganar y por la organización. Fue un placer jugar para él y ser su amigo”.