Melania Trump niega cualquier vínculo con Jeffrey Epstein

Melania Trump, negando que tuviese vínculos con Jeffrey Epstein AFP .

Publicado por Alejandro Baños 9 de abril, 2026

La primera dama, Melania Trump, negó haber estado involucrada en las acciones cometidas por Jeffrey Epstein o haber tenido algún vínculo con el difunto delincuente sexual.

En una comparecencia en la Casa Blanca, la esposa del presidente Donald Trump dejó claro que "las mentiras" que se han dicho sobre ella respecto a su conexión con "el indecente Jeffrey Epstein" en el pasado "deben terminar ya".

"Las mentiras que me vinculan con el indecente Jeffrey Epstein deben terminar hoy", dijo Trump. "Las personas que mienten sobre mí carecen de principios éticos, humildad y respeto".

"Nunca he sido amiga de Jeffrey Epstein", sentenció la primera dama, quien no respondió a las preguntas de los medios de comunicación presentes.

También negó conocer a Ghislaine Maxwell, socia del difunto delincuente sexual.

Durante su discurso, Trump pidió al Congreso que celebrase una "audiencia pública centrada específicamente en los supervivientes" de los delitos de Epstein para que tengan "oportunidad de testificar bajo juramento".