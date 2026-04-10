Se agrava el invierno demográfico: los hispanos también tienen menos hijos

Publicado por Israel Duro 10 de abril, 2026

El invierno demográfico estadounidense se agrava. El número de hijos por mujer en 2025 cayó hasta 1,58 frente al 1,6 del año anterior. Según los datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la situación se complica porque los hispanos, el motor de los nacimientos en los últimos años, también han disminuido su tasa de fecundidad.

De acuerdo con el Vital Statistics Rapid Release publicado por la agencia actualizando los datos del último trimestre de 2025, se observa una caída general (de 54,6 hijos por cada 1.000 mujeres a 53,3) en la tasa de fecundidad entre el último cuarto del año y el mismo periodo de 2024. Los blancos no hispanos son el único grupo que presenta una tímida subida.

"El número provisional de nacimientos para Estados Unidos en 2025 fue de 3.606.400, un descenso del 1% respecto al número de 2024 (3.628.934). El número de nacimientos disminuyó una media del 2% anual desde 2015 hasta 2020 y, en general, ha fluctuado desde entonces. La tasa de fecundidad general provisional para Estados Unidos en 2025 fue de 53,1 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años, lo que supone un descenso del 1% respecto a la tasa de 2024 (53,8). La tasa ha disminuido en general desde 2007, con un descenso del 23%".

Los hispanos protagonizan la bajada más acusada; los nacimientos de negros, en caída libre

Una caída especialmente acusada entre los hispanos, que pasaron de un 66,1% al 62,3%. A continuación, los negros, el grupo que menos hijos tiene entre los estadounidenses, cayó dos puntos y medio para caer por debajo del 50% (48,9% frente al 51,4 de 2024).

Por su parte, los blancos son el único grupo étnico que registró una ligera subida en los nacimientos. en su caso, se pasó del 51,7% de 2024 al 52% en el último trimestre del pasado año.

El impacto de la política migratoria de Trump

Una de las claves para la disminución del número de nacimientos se encuentra, según los analistas, en el férreo cierre de fronteras y las deportaciones de Donald Trump. Así, los nacimientos de población inmigrante han sufrido un fuerte retroceso. De acuerdo con Ryan James Girdusky:

"Los nacimientos de inmigrantes chinos son del -17,5%, los colombianos del -10,5%, los ecuatorianos del -22%, los salvadoreños del -15%, los guatemaltecos del -16%, los haitianos del -16%, los hondureños del -15% y los mexicanos del -13%".

Tasa de fecundidad por grupos de edad

Además, el estudio también recoge la tasa de fecundidad de las mujeres estadounidenses por rango de edad. Destaca la acusada caída de hijos entre las adolescentes entre 15 y 19 años, que registra un nuevo mínimo histórico:

"La tasa provisional de fecundidad para adolescentes en 2025 fue de 11,7 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, un 7% menos que en 2024 (12,6) y otro mínimo histórico para este grupo de edad. La tasa ha disminuido un 72% desde 2007 (41,5), el periodo más reciente de descenso continuado, y un 81% desde 1991 (61,8), el pico más reciente. El número de nacimientos de mujeres de 15 a 19 años fue de 125.933 en 2025, un 8% menos que en 2024".

En contraste, el número de nacimientos creció ligeramente entre las mujeres entre 35-39 años, los 39-44 y los 44-54. En el primer grupo de edad se registraron 640.234 nacimientos, (una tasa de 55,1), frente a los 622.517 (54,3) del año anterior. Entre las mujeres de 40–44 años, el número pasó de 141.515 en 2024 (12,7) a 142.927 (12,8) en 2025.