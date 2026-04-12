Los astronautas de Artemis II hablan por primera vez tras regresar a la Tierra: "Estamos unidos para siempre"

Publicado por Joaquín Núñez 12 de abril, 2026

Los astronautas de Artemis II se mostraron en público por primera vez desde su regreso a la Tierra. Apenas un día después del aterrizaje, brindaron una conferencia de prensa desde el Centro Espacial Johnson de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), con sede en Houston, donde fueron ovacionados por los asistentes.

A bordo de la nave, un Orion spacecraft, viajaron cuatro astronautas: Reid Wiseman, comandante de la misión; Victor Glover, piloto; Christina Koch, especialista de misión; y Jeremy Hansen, representante de Canadá.

La misión consistió en un viaje de diez días, en los que los astronautas primero escaparon de la gravedad de la Tierra y luego volaron hasta la Luna, sobrevolándola sin aterrizar. Se trató del primer vuelo tripulado del programa Artemis, marcando el regreso de astronautas al entorno de la Luna después de más de 50 años. El lanzamiento se realizó el pasado 1 de abril en el Centro Espacial Kennedy, mientras que el aterrizaje tuvo lugar el pasado viernes, cerca de las costas de San Diego, California, en el océano Pacífico.

En la conferencia de prensa, la primera en tomar la palabra fue Vanessa Wyche, directora del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, quien elogió a los astronautas: "A menudo decimos que nos apoyamos en los hombros de gigantes. Después de verlos regresar de esta misión, debo decir que sus hombros ahora parecen aún más anchos para que la próxima generación pueda apoyarse en ellos”.

Posteriormente tomó la palabra Wiseman, comandante de la misión: "No tengo ni idea de qué decir", bromeó inicialmente, para luego darles el siguiente mensaje a sus compañeros: "Estamos unidos para siempre".

"Nadie más aquí abajo va a saber jamás por lo que acabamos de pasar los cuatro. Es lo más especial que me pasará en la vida", continuó.

Además, reflexionó sobre los días que estuvieron viajando, destacando el rol de la familia de cada uno de los astronautas: "Nadie sabe por lo que pasaron las familias. Estar a más de 200.000 millas de casa. Antes del lanzamiento, se siente como el sueño más grande del mundo, y, cuando estás ahí fuera, lo único que quieres es volver con tu familia y tus amigos".

"Es algo especial ser humano, y es algo especial estar en el planeta Tierra", finalizó Wiseman, quien se despidió tras en emotivo abrazo con su equipo.