Los 76ers regresan a los Playoffs; Curry mantiene con vida a los Warriors

Steve Kerr y Stephen Curry, de los Warriors, se abrazan tras vencer a los Clippers ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 16 de abril, 2026

El destino quería que estuviesen en la fase definitiva de la mejor liga de baloncesto del muno y así ha sido. Los Philadelphia 76ers lograron avanzar a los Playoffs de la NBA 2026 al derrotar a los Orlando Magic (109-97) en el Wells Fargo Center de Pensilvania.

Una antológica victoria con la que los 76ers -que terminaron en séptima posición en la clasificación de la Conferencia Este- regresan a los Playoffs de la NBA tras quedarse fuera el pasado curso.

Desde un primer momento, Philadelphia fue a por el triunfo. Comenzaron el primer cuarto por delante en el marcador y, su ventaja, la mantuvieron durante los 48 minutos de juego. Pese a perder, los Magic mostraron resistencia hasta el inicio del último parcial.

Tyrese Maxey, con 31 puntos, fue la figura más destacada de los 76ers en el duelo frente a los Magic, además de ser el máximo anotador de Philadelphia. Contó con la ayuda de Kelly Oubre Jr. y de V.J. Edgecombe, que encestaron 19 puntos cada uno de ellos. También de los veteranos Paul George (con 16 puntos) y Andre Drummond quien, con un doble-doble (14 puntos y 10 rebotes), volvió a ser el center que tiempo atrás comandó a los Detroit Pistons.

"Jugamos con todas las fuerzas y cada uno de nosotros ha puesto de su parte para conseguir esta victoria. Muchos de mis compañeros no han tenido experiencia en los playoffs. Les dije que había que dejarlo todo en la cancha para conseguir el objetivo", dijo Maxey al término del juego.

Del lado visitante, Desmond Bane sobresalió (34 puntos). Por su parte, Paolo Banchero (18 puntos) y Franz Wagner (12 puntos) estuvieron lejos de lo que acostumbran.

En los Playoffs de la NBA 2026, los 76ers se medirán a los Boston Celtics, mientras que los Magic tendrán que superar a los Charlotte Hornets en el Play-In para estar en la fase definitiva de la temporada.

Curry quiere estar en los Playoffs de la NBA

Los Golden State Warriors mantienen sus esperanzas de estar en los Playoffs de la NBA tras remontar a los Los Angeles Clippers (121-126) en el Intuit Dome de California. Un duelo en el que brilló la estrella de la franquicia más laureada de la última década.

Tras una temporada regular complicada por las lesiones, Stephen Curry se vistió de héroe frente a los Clippers. El base recuperó su mejor versión y endosó a los locales 35 puntos, con un alto porcentaje de efectividad desde el perímetro. Además, Kristpas Porzingis fue mejor que su par, dominó la zona y cerró su cuenta con 20 puntos, los mismos que registró Gui Santos.

Ahora, los Warriors se batirán en duelo con los Phoenix Suns por uno de los dos últimos cupos que restan para completar la nómina de clasificados para los Playoffs. Los Clippers, por su parte, dicen adiós.