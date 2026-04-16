Dos campeones y dos que buscan su primer título: así quedan las semifinales de la Champions League

Publicado por Alejandro Baños 16 de abril, 2026

Únicamente quedan cuatro piezas en el tablero de la máxima competición del fútbol europeo. Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid y Arsenal FC jugarán las semifinales de la UEFA Champions League 2025-2026. Los dos primeros ya saben lo que es triunfar en esta competición, mientras que los dos segundos buscan el primer título de su historia, a pesar de que sí saben lo que es disputar una final.

PSG-Bayern

La primera de las semifinales enfrentará a los dos equipos que cuentan con, al menos, un trofeo de la UEFA Champions League en sus vitrinas. El PSG -vigente campeón de la competición- y el Bayern de Múnich se medirán en una eliminatoria que se anticipa como apasionante.

En los cuartos de final, el equipo francés dirigido por el español Luis Enrique Martínez se deshizo del Liverpool FC con un resultado global de 4-0. Liderados por el vigente Balón de Oro, Ousmane Dembélé, dominó de principio a fin al conjunto inglés en ambos juegos de la eliminatoria.

Por su parte, el equipo alemán, dirigido por el belga Vincent Kompany, dejó en el camino al Real Madrid, institución más laureada de la historia de la UEFA Champions League, con un global de 6-4, venciendo en ambos juegos.

El enfrentamiento de ida se disputará en el Parc des Princes, recinto del PSG, el 28 de abril, mientras que la vuelta será en el Allianz Arena el 6 de mayo.

Atlético-Arsenal

En la otra semifinal se verán las caras dos equipos que saben lo que es quedarse con la miel en los labios al perder, al menos, una final de la UEFA Champions League. El Atlético de Madrid y el Arsenal FC se medirán con el objetivo de estar en el juego por el título de la máxima competición del fútbol europeo.

Contra todo pronóstico, el equipo español, dirigido por el argentino Diego Pablo Simeone, superó al FC Barcelona en los cuartos de final con un global de 3-2. La victoria lograda en el juego de ida facilitó la clasificación del Atlético de Madrid para las semifinales de la UEFA Champions League.

Enfrente tendrá al Arsenal FC. El equipo inglés, dirigido por el español Mikel Arteta y que terminó en la primera posición de la clasificación de la primera fase de la UEFA Champions League 2025-2026, batió al Sporting CP en los cuartos de final con un global de 1-0.

Respecto a esta eliminatoria, el juego de ida se celebrará en el Estadio Metropolitano, hogar del Atlético de Madrid, el 29 de abril. La vuelta será en el Emirates Stadium de Londres el 5 de mayo.