El hombre que atacó la casa de Sam Altman intentaba matar al director de Open IA, según los fiscales
Estas acusaciones surgieron cuando los fiscales presentaron cargos federales contra Daniel Moreno-Gama, de 20 años, por el ataque ocurrido el pasado viernes en San Francisco.
Los fiscales aseguraron que un hombre que presuntamente arrojó un cóctel molotov a la lujosa casa de Sam Altman en California intentaba asesinar al director ejecutivo del gigante de la inteligencia artificial OpenAI y estaba en posesión de un documento contrario a la IA.
Estas acusaciones surgieron cuando los fiscales presentaron cargos federales contra Daniel Moreno-Gama, de 20 años, por el ataque ocurrido el pasado viernes en San Francisco.
El Departamento de Justicia afirmó que Moreno-Gama había viajado desde su casa en Texas para llevar a cabo el ataque contra Altman, cuya empresa está detrás del popular chatbot ChatGPT.
"La violencia no puede ser la norma para expresar desacuerdo, ya sea en política, en tecnología o en cualquier otro asunto (...) Estos presuntos actos, que causaron daños materiales y que bien podrían haber costado vidas, serán perseguidos con todo el rigor de la ley", declaró el fiscal general interino Todd Blanche.
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Diane Hernández
Según la fiscalía, tras lanzar una bomba incendiaria contra la puerta de la casa de Altman, Moreno-Gama huyó a pie hasta la sede de OpenAI en San Francisco, donde intentó destrozar las puertas de cristal del edificio con una silla.
Según la denuncia penal federal, "declaró que había venido a incendiar el lugar y a matar a cualquiera que estuviera dentro".
Según la denuncia, cuando llegó la policía, encontraron a Moreno-Gama con una garrafa de queroseno, un mechero y un documento titulado "Su última advertencia" que "abogaba contra la IA y a favor del asesinato y la comisión de otros delitos contra los directores ejecutivos de empresas de IA y sus inversores".
El documento, dividido en tres partes, supuestamente fue redactado por Moreno-Gama y enumeraba "nombres y direcciones que supuestamente pertenecían a varios directores ejecutivos e inversores".
"Una señal divina para redimirte"
Según los fiscales, el autor concluyó el documento, en el que admitía que intentaba matar a Altman, con la frase: "Si por algún milagro sobrevives, entonces tomaría esto como una señal divina para redimirte".
Moreno-Gama se enfrenta a un cargo por daños y destrucción de propiedad mediante explosivos, y a otro por posesión de un arma de fuego no registrada.