El hombre que atacó la casa de Sam Altman intentaba matar al director de Open IA, según los fiscales

Publicado por Williams Perdomo 14 de abril, 2026

Los fiscales aseguraron que un hombre que presuntamente arrojó un cóctel molotov a la lujosa casa de Sam Altman en California intentaba asesinar al director ejecutivo del gigante de la inteligencia artificial OpenAI y estaba en posesión de un documento contrario a la IA.

Estas acusaciones surgieron cuando los fiscales presentaron cargos federales contra Daniel Moreno-Gama, de 20 años, por el ataque ocurrido el pasado viernes en San Francisco.

El Departamento de Justicia afirmó que Moreno-Gama había viajado desde su casa en Texas para llevar a cabo el ataque contra Altman, cuya empresa está detrás del popular chatbot ChatGPT.

"La violencia no puede ser la norma para expresar desacuerdo, ya sea en política, en tecnología o en cualquier otro asunto (...) Estos presuntos actos, que causaron daños materiales y que bien podrían haber costado vidas, serán perseguidos con todo el rigor de la ley", declaró el fiscal general interino Todd Blanche.

Según la fiscalía, tras lanzar una bomba incendiaria contra la puerta de la casa de Altman, Moreno-Gama huyó a pie hasta la sede de OpenAI en San Francisco, donde intentó destrozar las puertas de cristal del edificio con una silla.

Según la denuncia penal federal, "declaró que había venido a incendiar el lugar y a matar a cualquiera que estuviera dentro".

Según la denuncia, cuando llegó la policía, encontraron a Moreno-Gama con una garrafa de queroseno, un mechero y un documento titulado "Su última advertencia" que "abogaba contra la IA y a favor del asesinato y la comisión de otros delitos contra los directores ejecutivos de empresas de IA y sus inversores".

El documento, dividido en tres partes, supuestamente fue redactado por Moreno-Gama y enumeraba "nombres y direcciones que supuestamente pertenecían a varios directores ejecutivos e inversores".