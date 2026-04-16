Sam Altman advierte sobre el futuro de la IA: desde ataques cibernéticos hasta armas biológicas

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 15 de abril, 2026

El CEO de OpenAI, Sam Altman, lanzó una de las advertencias más contundentes hasta ahora sobre los riesgos de la inteligencia artificial avanzada: modelos cada vez más potentes podrían ser utilizados por grupos terroristas para crear nuevos patógenos y ejecutar ataques cibernéticos de gran escala.

En una entrevista con Axios, el pasado 6 de abril, Altman aseguró que estas amenazas ya no pertenecen al terreno de la especulación.

“Ya no es algo teórico —o no lo será por mucho tiempo— que grupos puedan intentar crear nuevos patógenos usando estos modelos”, advirtió. “Creo que es totalmente posible que veamos un ciberataque que sacuda al mundo este mismo año”, dijo.

OpenAI es una compañía tecnológica estadounidense dedicada al desarrollo de sistemas avanzados de inteligencia artificial, incluyendo modelos capaces de generar texto, imágenes y código, con aplicaciones que van desde la productividad hasta la investigación científica.

Riesgos reales: del ciberespacio al laboratorio

Altman identificó dos amenazas inmediatas derivadas del avance acelerado de la IA: ataques cibernéticos masivos y el uso indebido de herramientas tecnológicas para fines biológicos.

Según explicó, los próximos modelos podrían facilitar tareas altamente complejas, reduciendo las barreras técnicas para actores malintencionados, desde Estados hostiles hasta organizaciones terroristas.

“En el próximo año veremos amenazas significativas en el ámbito cibernético que tendremos que mitigar”, señaló. “Las mismas herramientas que pueden curar enfermedades también podrían ser utilizadas para diseñar nuevas”, explicó.

El empresario subrayó que la tecnología puede prometer avances médicos sin precedentes, pero también abre la puerta a riesgos que antes estaban limitados a laboratorios altamente especializados.

Una carrera tecnológica sin freno

Las declaraciones de Altman llegan en un momento en que empresas como OpenAI lideran una carrera global por desarrollar sistemas de “superinteligencia”, con implicaciones económicas, sociales y de seguridad.

El propio ejecutivo reconoció que el ritmo de innovación supera la capacidad de adaptación de gobiernos e instituciones.

“Sentimos una urgencia real. Queremos que este debate se tome en serio y comience cuanto antes”, afirmó. “Esto es algo increíble, emocionante y también aterrador al mismo tiempo”, añadió.

Regulación y el futuro del sistema

Más allá de las amenazas inmediatas, Altman también planteó la necesidad de redefinir el marco económico y regulatorio ante el impacto de la inteligencia artificial.

Desde impuestos a la automatización hasta nuevas formas de redistribución de riqueza, el CEO de OpenAI sostiene que el modelo actual podría no ser suficiente para enfrentar los cambios que vienen.

Sin embargo, explica Axios, sus propuestas también han generado escepticismo, ya que provienen de uno de los principales impulsores de la misma tecnología que advierte sobre sus riesgos.