Pronóstico meteorológico: nevadas en California con tormentas severas en el centro y este del país

Publicado por Williams Perdomo 12 de abril, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un pronóstico a corto plazo válido desde este domingo 12 hasta el martes 14 de abril de 2026, en el que se destacan condiciones meteorológicas adversas en varias regiones del país.

Un sistema de baja presión activo ingresó en California durante la madrugada de este domingo, provocando condiciones significativas. La Sierra Nevada podría recibir hasta 60 centímetros adicionales de nieve intensa, mientras que en zonas de menor altitud se esperan lluvias de hasta 25 mm acompañadas de ráfagas de viento. Estas precipitaciones se extenderán rápidamente hacia el interior, afectando la Gran Cuenca y el interior del noroeste del Pacífico hasta el lunes.

Entre la noche del lunes y la mañana del martes, las precipitaciones en el noroeste del Pacífico y las Montañas Rocosas del norte comenzarán a disminuir. Sin embargo, a medida que el sistema avance hacia el suroeste desértico y la región de las Cuatro Esquinas, se prevé la aparición de chubascos dispersos y nevadas en zonas elevadas.

En el centro del país, otro sistema de baja presión se desplazará por las llanuras del norte antes de fusionarse con un frente frío que se extiende hacia los Grandes Lagos el lunes. Durante este domingo, se esperan tormentas eléctricas fuertes a severas, acompañadas de lluvias intensas, desde el Medio Oeste superior hasta la región de los Grandes Lagos. Parte de estas precipitaciones alcanzará el norte de Nueva Inglaterra durante la noche y el lunes, antes de debilitarse.

El lunes continuará la amenaza de tiempo severo en el centro de Texas, mientras que una nueva área de riesgo se desarrollará en el Medio Oeste superior debido a una perturbación en un frente. Estas condiciones se desplazarán hacia el este entre la noche del lunes y la mañana del martes, afectando nuevamente a la región de los Grandes Lagos.