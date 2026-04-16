78 grupos provida piden al DOJ que deje de socavar las leyes estatales favoreciendo a la industria farmacéutica abortista

Publicado por Just The News 16 de abril, 2026

Susan B. Anthony Pro-Life America lideró a 77 de sus colegas de organizaciones provida en el envío al fiscal general en funciones de una carta pidiendo al Departamento de Justicia que deje de socavar las leyes de los estados provida al favorecer a la industria de medicamentos abortivos frente a estos estados.

La presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, Marjorie Dannenfelser, dijo a The Center Square que "el DOJ tiene una clara oportunidad de ponerse del lado de los estados que buscan defender sus leyes y proteger a las mujeres y a los no nacidos de los peligros de los medicamentos abortivos no regulados enviados por correo."

"En lugar de ello, el DOJ se está poniendo del lado de la industria del aborto, desestimando las preocupaciones legítimas de los estados e incluso intentando desestimar el caso de la superviviente de la coacción [de una píldora abortiva] Rosalie Markezich", dijo Dannenfelser.

Dijo que el ex novio de Markezich "encargó los medicamentos por Internet desde California y la presionó para que los tomara contra su voluntad en Luisiana".

Dannenfelser declaró que la "imprudente política de remanente de la era Biden" de los medicamentos abortivos por correo "ha creado una peligrosa crisis de salud pública al eliminar las salvaguardias médicas básicas -incluidas las visitas al médico y las ecografías- permitiendo que estos potentes medicamentos se envíen a través de las fronteras estatales con sólo pulsar un botón."

Dannenfelser dijo a The Center Square que la carta que SBA Pro-Life America y otros 77 grupos provida enviaron al DOJ "insta a la administración Trump-Vance a revertir el curso y ponerse del lado de las mujeres vulnerables y los no nacidos en lugar de continuar defendiendo el desastroso esquema de aborto por correo de la era COVID de Biden."

"La elección de nuestro gobierno de ponerse del lado de una industria que se beneficia de acabar con la vida de los niños no nacidos y poner en peligro a las mujeres tiene consecuencias reales y dolorosas para los estadounidenses en todas partes", dijo Dannenfelser.

"Ha convertido los medicamentos de alto riesgo en algo que puede comprarse y enviarse con un clic, y que a menudo cae en manos de agresores y envía a mujeres y niñas a urgencias", afirmó Dannenfelser.

"El Departamento de Justicia y la FDA tienen tanto la autoridad como el deber de actuar de inmediato y restablecer unas normas de seguridad con sentido común", declaró Dannenfelser a The Center Square. "Los votantes de todo el país lo apoyan firmemente y la base del Partido Republicano lo exige".

Cuando se contactó al Departamento de Justicia para obtener comentarios, un portavoz le dijo a The Center Square: "El presidente Trump es el presidente más provida de la historia, y su historial habla por sí mismo".

"El Departamento de Justicia representa a la FDA en estos asuntos, y la FDA continúa revisando los datos de seguridad de la mifepristona", dijo el portavoz del DOJ.

"Pedimos a los tribunales que suspendieran estos casos mientras esa revisión está en curso", dijo el portavoz del DOJ.

En su carta al fiscal general en funciones, Todd Blanche, SBA Pro-Life America instó al DOJ a "dejar de ponerse del lado de la industria farmacéutica abortista en contra de los estados provida", según un comunicado de prensa de la SBA.

"Luisiana, Florida y Texas, y Misuri, Idaho y Kansas demandaron a la FDA en tres casos distintos para proteger a sus ciudadanos de los daños de los fármacos abortivos y para detener las políticas que socavan sus leyes estatales, y el DOJ solicitó previamente la desestimación de los tres casos", dice el comunicado de prensa de la SBA.

Según el comunicado, "un informe reciente de un grupo pro-aborto afirma que hubo más de 1,1 millones de abortos en EE.UU. en 2025".

Además, se produjo "un aumento del 26% de los abortos farmacológicos por correo en los estados con leyes provida", señala el comunicado.

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