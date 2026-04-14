Aplazan la lectura de la sentencia de 'El Mayo' Zambada, exdirigente del Cartel de Sinaloa

Ficha policial de Ismael 'El Mayo' Zambada divulgada por las autoridades de México AFP .

Publicado por Alejandro Baños 14 de abril, 2026

La lectura de la sentencia contra Ismael El Mayo Zambada, antiguo líder de la organización terrorista mexicana Cartel de Sinaloa, fue aplazada, sin que se haya divulgado la razón de la decisión.

Según informó AFP, la lectura de la sentencia de El Mayo está ahora programada para el 18 de mayo.

Cofundador del Cartel de Sinaloa con Joaquín El Chapo Guzmán, El Mayo se declaró culpable por narcotráfico en agosto de 2025, un año después de ser detenido por las autoridades en Texas. En ese momento, era el narcotraficante más buscado del mundo.

De este modo, evitaba la pena de muerte.

La justicia dictó cadena perpetua para El Mayo, tras reconocer que consituyó y lideró el Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones terroristas más temidas y peligrosas del mundo.

Se espera que cumpla su condena en una prisión similar a la que se encuentra El Chapo, quien está encarcelado en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence (Colorado).