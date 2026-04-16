La congresista Lisa McClain en Voz News: “Nuestras políticas de recortes fiscales son el comienzo de la recuperación económica”

Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de abril, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva, Karina Yapor, entrevistó a la congresista Lisa McClain, con quien conversó sobre los diferentes beneficios fiscales de la temporada de impuestos en los Estados Unidos, caracterizados por los recortes ordenados por la Administración del presidente Donald Trump.

“Por lo general, los estadounidenses temen el Día de Impuestos porque terminan pagando. Hoy, muchos estadounidenses están entusiasmados por presentar sus impuestos porque hicimos permanentes los recortes fiscales. Sin impuestos sobre las propinas, sin impuestos sobre las horas extra, recortes fiscales para personas mayores y para empresas. Este es dinero real que va directamente a los bolsillos de la gente. La persona promedio que presenta su declaración está recibiendo un reembolso de 3.400 dólares, lo que representa un aumento de más del 11% respecto al año pasado; eso es dinero real. […] Creemos que las políticas que implementamos con los recortes fiscales para familias trabajadoras son solo el comienzo de la recuperación de la economía”, dijo McClain.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.