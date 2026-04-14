Phil Collins, Iron Maiden y Oasis ingresan al Salón de la Fama del Rock and Roll

Publicado por Carlos Dominguez 14 de abril, 2026

El cantante británico Phil Collins, la icónica banda de heavy metal Iron Maiden y los hermanos Gallagher con Oasis, referentes del britpop, formarán parte de la nueva promoción que ingresará este año al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Junto a ellos también serán incorporados Joy Division/New Order, Billy Idol, la cantante Sade, el colectivo de hip hop Wu-Tang Clan y el legendario intérprete de R&B Luther Vandross.

El anuncio se dio a conocer en un episodio especial del concurso American Idol, conducido en esta ocasión por los rockeros Pat Benatar y Neil Giraldo.

Con esta nueva promoción, el Salón de la Fama continúa reconociendo a figuras que han marcado generaciones con sonidos tan diversos como el pop sofisticado, el metal británico, el britpop, el hip hop y el soul.

La promoción del año pasado incluyó a Outkast, The White Stripes y Cyndi Lauper.

Del reinado de Collins al furor global por la vuelta de Oasis

Phil Collins, considerado el rey del rock FM de los años 80, destaca por ser uno de los pocos artistas —junto a Michael Jackson y Paul McCartney— que han superado los 100 millones de discos vendidos tanto como integrante de un grupo, en este caso Genesis, como en su carrera en solitario.

Por su parte, Oasis vive un momento de gran expectación tras el anuncio que hicieron los hermanos Gallagher a finales de agosto sobre la reunificación de la banda, 15 años después de su separación. Esa noticia generó un enorme entusiasmo entre sus seguidores en todo el mundo.

El Salón de la Fama se prepara para una nueva generación de artistas

Para ser elegibles al Salón de la Fama del Rock and Roll, los artistas deben haber lanzado su primer disco comercial al menos 25 años antes de la nominación.

La ceremonia oficial tendrá lugar el 14 de noviembre en Los Ángeles, donde los nuevos miembros serán incorporados oficialmente al prestigioso templo del rock.