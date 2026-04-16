El fiscal general interino de Trump respalda audiencias públicas con víctimas de Jeffrey Epstein

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de abril, 2026

El fiscal general interino Todd Blanche afirmó este miércoles durante la cumbre Semafor World Economy que se encontraba abierto a la posibilidad de que el Congreso celebrara audiencias públicas con las víctimas del delincuente sexual Jeffrey Epstein. “Por supuesto”, respondió Blanche cuando se le preguntó si apoyaría dichas audiencias. Subrayó también que las autoridades permanecen dispuestas a escuchar directamente a las víctimas. “Hemos dicho repetidamente desde el primer día que, si hay alguna víctima que quiera presentarse y hablar sobre lo que sabe, ya sea algo que haya sucedido por el señor Epstein, que está muerto, u otra persona o personas, eso es lo que hace el FBI”, afirmó el fiscal general interino de la Administración del presidente Donald Trump, manifestando su respaldo tan solo días después de que líderes del Comité de Supervisión de la Cámara expresaran una intención similar.

“Nunca he dicho que estemos pasando página”, declaró Blanche. “Hay muchas personas en este país que, con razón, sienten que no obtuvimos un cierre con Jeffrey Epstein. No podría estar más de acuerdo con eso”. Sus comentarios se produjeron durante una rara aparición en la Casa Blanca, en la que negó cualquier vínculo con Epstein o su asociada Ghislaine Maxwell, calificando de “mentiras” las afirmaciones de que los conocía o de que Epstein la presentó a su esposo.

Durante los últimos meses, la polémica en torno a los archivos de Epstein ha seguido al Departamento de Justicia, al punto de generar numerosas críticas tanto por parte de demócratas como de republicanos sobre el manejo del caso. Recientemente, algunos legisladores y sobrevivientes de Epstein han acusado al DOJ de no cumplir plenamente con los requisitos de transparencia, señalando no solamente plazos incumplidos, sino también preocupaciones sobre la exposición de las identidades de las víctimas y fuertes censuras en los documentos.

Sobre este punto, Blanche ha defendido en reiteradas ocasiones las acciones del departamento, al tiempo que ha intentado tomar cierta distancia del tema desde que asumió el cargo tras la destitución de la exfiscal general Pam Bondi a principios de este mes. Si bien el fiscal llegó a sugerir anteriormente que el asunto no debía convertirse en el foco principal del trabajo futuro del departamento, Blanche eventualmente rechazó la idea de que las autoridades estén pasando página.