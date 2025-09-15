Los resultados de las pruebas del estado de Washington siguen por debajo de los niveles previos a la pandemia a pesar del enorme gasto estudiantil

Publicado por Carleen Johnson | The Center Square | Just The News 15 de septiembre, 2025

Las puntuaciones de los alumnos en los exámenes de lectura y matemáticas muestran ligeras mejoras este año, según los datos publicados esta semana por la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública de Washington, pero siguen estando significativamente por debajo de los niveles previos a la pandemia.

El Gobierno federal exige la realización de pruebas estatales a los alumnos de octavo y décimo curso cada primavera, pero los estados pueden elegir qué examen utilizar.

Washington utiliza el Smarter Balanced Assessment, un programa integral de evaluación informatizada de lengua inglesa/alfabetización y matemáticas.

Según OSPI, se determinó que el 71% de los estudiantes tenían conocimientos "fundamentales" a nivel de grado o superior en Artes del Lenguaje Inglés, mientras que el 63% de los estudiantes exhibieron conocimientos a nivel de grado o superior en matemáticas.

Chris Reykdal señaló que, en comparación con los otros 11 estados que también utilizan las pruebas Smarter Balanced, los estudiantes de Washington están obteniendo puntuaciones en la mitad superior.

"Hay poblaciones estudiantiles que necesitan inversión adicional", dijo Reykdal en una conferencia de prensa el miércoles. "Lo cual es un buen momento para recordar a todo el mundo que este estado no va a renunciar a esas inversiones adicionales. Y sin embargo hay gente en el gobierno federal que está amenazando nuestros dólares porque dicen que eso es DEI".

Reykdal dijo que centrarse en la equidad y la diversidad ha ayudado a cerrar la brecha de rendimiento en Washington.

"Cuando se piensa en la inclusión y en cómo hacer que las familias participen más, esos son los principios básicos de la DEI, que son vilipendiados por algunos", dijo.

"Pero no aquí, en el estado de Washington. Ese tipo de inversiones han movido la aguja". Chris Reykdal, OSPI

Reykdal dijo que las amenazas del gobierno federal con respecto a las iniciativas de DEI en las escuelas de Washington "pondrán en peligro esto o lo empeorarán si no nos centramos en las necesidades de nuestro estado."

Sugirió que los bajos resultados de las pruebas para algunos estudiantes no significa que están fallando, ya que algunos estudiantes no pueden probar bien en un día determinado.

Rep. Michael Keaton, R-Puyallup, es el asistente de clasificación miembro de la minoría en el Comité de Educación de la Cámara. Dijo a The Center Square que, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que se gasta por estudiante en Washington, los resultados de los exámenes deberían subir, no bajar.

El gasto medio total por alumno en Washington es de 18.944 dólares, basándose en que los distritos escolares reciben 39.370 millones de dólares de fuentes estatales, locales y federales en el presupuesto operativo 2023-25.

"Estados como Idaho, Wyoming, especialmente Mississippi, que gastan mucho menos en educación pública que nosotros, sus resultados se disparan", razonó Keaton.

Señaló que los estudiantes están distraídos y divididos en el aula porque muchas otras presiones sociales se han infiltrado en ella.

"Analicemos la cultura del aula y en qué se centra la atención", dijo Keaton". ¿Está en el éxito académico que se basa en la confianza y en tener un futuro exitoso, o está en las cuestiones sociopolíticas? "

The Center Square habló con Aaron Withe, director ejecutivo del think tank conservador Freedom Foundation, sobre los resultados de los exámenes de los alumnos.

La Freedom Foundation ha liderado la ofensiva para que los profesores abandonen la afiliación sindical tras la decisión Janus de 2018.

"Es profundamente preocupante ver esta trayectoria", dijo Withe. "En la Freedom Foundation, lo vemos como el resultado de los sindicatos de profesores y su influencia. Se cuestiona la cultura del aula y en qué se centra la atención. ¿Se centra en el éxito académico y en tener un futuro próspero, o en cuestiones sociopolíticas?

Withe dijo que lo que más le preocupa es el gran porcentaje de estudiantes de la clase media que quedan fuera de las barandillas de la educación.

"Tenemos un montón de redes de seguridad para los que son realmente difíciles, y es realmente difícil para ellos pasar el día", dijo. "Tenemos algunos programas para los de alto rendimiento. Pero es el gran grupo intermedio, el 70%, el que parece ser ignorado, y su potencial no se optimiza", dijo.

Sugirió que mantener la política y otras presiones sociales fuera de la escuela mejoraría los resultados.

"Tenemos que mantener la política fuera de las aulas", dijo Withe.

"Tenemos que centrarnos en una cultura positiva en el aula, en la que aprendamos algo hoy y seamos capaces de aplicarlo para averiguar lo que los niños quieren hacer realmente en su vida y dejarles encontrar su camino". Aaron Withe, Fundación para la Libertad

Reykdal dijo que tiene la intención de pedir a los legisladores durante la sesión de 2026 10 millones de dólares para los esfuerzos educativos, además de otras peticiones legislativas aún por detallar.

© Just The News