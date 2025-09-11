El apoyo de los estudiantes a la violencia y a la censura alcanza "máximos históricos" según una encuesta

Publicado por Greg Piper 11 de septiembre, 2025

Los estudiantes universitarios son cada vez más tolerantes con el uso de la fuerza para frenar los puntos de vista que les desagradan, y menos tolerantes con los visitantes del campus con puntos de vista en ambos extremos del espectro político, según una encuesta anual realizada a casi 70.000 estudiantes por la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión y College Pulse.

Más de un tercio de los estudiantes aceptaría "al menos en raras ocasiones" el uso de la violencia para detener un discurso en el campus (34%), 10 puntos porcentuales más que en su encuesta de 2021, mientras que la mayoría impediría a otros estudiantes asistir a un discurso de este tipo (54% frente a 41% en 2021) y gritarían a un orador (71% frente a 66%), todos "máximos históricos".

"Por primera vez en la historia" desde que inició las encuestas, ampliándose de 55 campus en 2020 a 257 en este informe, la mayoría de los estudiantes dicen que sus escuelas deberían bloquear a los oradores que sostienen cualquiera de los seis puntos de vista asociados con la izquierda o la derecha sobre temas culturales candentes, FIRE dijo el martes.

La opinión que están más dispuestos a tolerar es "Los niños deberían poder hacer la transición [identificarse como el sexo opuesto, socialmente o médicamente] sin el consentimiento de los padres", la única de las seis que obtuvo la mayoría en el informe del año pasado. Este año es el 49%.

La menos tolerada: "Black Lives Matter es un grupo de odio", con un 24%. Los otros: "Las personas transgénero tienen un trastorno mental" (25%), "La Iglesia católica es una institución pedófila" y "La policía es tan racista como el Ku Klux Klan" (ambos con un 38%), y "El aborto debería ser completamente ilegal" (40%). Cada una cayó varios puntos respecto al año pasado.

"El conflicto palestino-israelí" es el único tema sobre el que la mayoría de los estudiantes tiene "dificultades para debatir" (53%), con el aborto (46%), las elecciones de 2024 (42%) y los "derechos de los transexuales" (41%) los únicos otros que superan el 40%.

"En lugar de escuchar y luego responder a un opositor ideológico, los estudiantes universitarios progresistas y conservadores se están retirando completamente del encuentro", perjudicando su "capacidad de pensar críticamente y creando fisuras entre ellos", dijo el presidente de FIRE, Greg Lukianoff.

Los resultados de la encuesta acompañan a la 2026 College Free Speech Rankings de FIRE, destinada a ayudar a los estudiantes universitarios del próximo año y a sus familias a elegir una escuela, que muestra algunos movimientos sorprendentes entre los campus en el informe del año pasado.

La universidad californiana Claremont McKenna College, situada en el extremo oriental del condado de Los Ángeles, se ha asegurado el primer puesto por segunda vez en seis años, gracias a su posición entre los 10 primeros en "casi todos los componentes de la encuesta estudiantil", incluido el número 2 en "percepción estudiantil del apoyo administrativo a la libertad de expresión".

Dos tercios de los estudiantes dicen que está "muy" o "extremadamente" claro que la administración protege la libertad de expresión, aunque una escasa mayoría confía igualmente en que "los administradores defenderían los derechos de un orador durante una controversia en el campus."

Vanderbilt saltó al puesto 7 desde el 140, habiendo adoptado ya la neutralidad institucional recomendada por FIRE y los llamados Principios de Chicago para la libertad de expresión, pero también debido a que más estudiantes dicen "que pueden mantener una conversación abierta y honesta" sobre los temas más polarizantes, desde el aborto y el cambio climático hasta la incitación al odio e incluso Israel y Palestina.

La Universidad de Harvard, principal objetivo de financiación de la Administración Trump por su supuesta tolerancia con el antisemitismo, ocupó el último lugar en los dos informes anteriores, pero ascendió a 245 entre 257 este año. Varios avances se ven contrarrestados por su baja clasificación en "diferencia de tolerancia" (179): los estudiantes se sienten "significativamente más cómodos con oradores progresistas que con los conservadores".

Divergencias similares se dan en Dartmouth y Yale, que se dispararon a los puestos 35 y 58 desde 224 y 155, respectivamente, y Columbia, que se mantiene penúltima este año.

FIRE citó a Dartmouth logrando su calificación más alta en discurso, la única escuela de la Ivy League en hacerlo, y adoptando neutralidad institucional, mientras que sus estudiantes muestran una asombrosa tolerancia hacia "oradores conservadores controversiales" (nº. 2).

Yale, por el contrario, es la número dos para "oradores progresistas controversiales", la número 21 para conservadores controvertidos y sólo por detrás de Dartmouth ( nº 2) en "tolerancia mezquina" ( nº 3).

La universidad femenina hermana de Columbia, Barnard, es la última este año, con la puntuación más baja jamás registrada por FIRE en apoyo administrativo percibido. También es la última en "comodidad a la hora de expresar ideas", 249 en "autocensura" y 246 en diferencia de tolerancia, ocupando el puesto nº 15 para oradores progresistas polémicos y sólo 226 para conservadores polémicos.

La represión por parte de los administradores de las protestas antiisraelíes que sacudieron los campus de la ciudad de Nueva York, y que también afectaron a los estudiantes de periodismo, desempeñó un papel importante en la clasificación, aunque Columbia también recibió un punto negativo por un artículo en investigación por "acoso discriminatorio" contra una estudiante de doctorado por publicaciones en las redes sociales críticas con la ideología de género.

Solo la introducción del ranking menciona el empeoramiento por parte de la Administración Trump de "un clima ya de por sí volátil para la expresión en el campus", a través de su escrutinio de los programas de diversidad, equidad e inclusión, los derechos de protesta, los "límites del discurso aceptable en el campus", las investigaciones por antisemitismo y las órdenes ejecutivas contra la financiación de escuelas "ideológicamente hostiles".

Sin embargo, el bombástico presidente es el centro de atención del informe de The Chronicle of Higher Education sobre la clasificación. La publicación comercial interrogó a FIRE sobre cómo sus clasificaciones han sido "utilizadas por los políticos", citando su uso en las decisiones de financiación de los Institutos Nacionales de Salud y su invocación en las audiencias del Congreso sobre antisemitismo en los campus.

En efecto, las políticas DEI parecen estar en retirada o, al menos, en proceso de cambio de marca en los últimos meses.

Clemson puso fin a varias comisiones de profesores y personal relacionadas con la diversidad poco después de que fueran señaladas en un informe de la Fundación Heritage. El personal de las universidades públicas de Alabama admitió en vídeos encubiertos de Accuracy in Media que trataban de eludir la prohibición de las políticas DEI del estado, incluso reetiquetando descripciones.

El Consejo de Acreditación para la Educación Médica de Posgrado comunicó a su comunidad el 5 de septiembre que había anulado los "requisitos de acreditación específicos de DEI" y cerrado su Departamento de DEI en respuesta a las órdenes ejecutivas antiDEI y una norma propuesta por los Centros de Medicare y Medicaid, según un correo electrónico obtenido por el grupo de defensa médica Do No Harm.

Los nuevos requisitos suprimen las referencias a la diversidad de los antiguos y ha desaparecido la página del DEI, Do No Harm señaló. Ha golpeado repetidamente a las facultades de medicina y a sus acreditadores por supuestas prácticas discriminatorias arraigadas en las políticas DEI, aumentando la presión en los reportes de primavera y verano de este año.

La advenediza Universidad de Austin, que se opone institucionalmente a las políticas DEI y matriculó a su primera promoción el año pasado, recibió "estatus de candidatura" de su acreditador esta semana, aunque no recibirá la acreditación hasta al menos 2028. Los críticos se mofaron de su fundación hace cuatro años.

