El conflicto con Irán eleva el precio del petróleo y amenaza con encarecer la gasolina

Publicado por Sabrina Martin 2 de marzo, 2026

Los ataques lanzados el sábado contra Irán sacudieron los mercados energéticos internacionales, subiendo el precio del petróleo y generando nuevas proyecciones de aumentos en las gasolineras estadounidenses. Analistas del sector señalan que la volatilidad podría mantenerse mientras se desarrollan las operaciones militares.

El crudo Brent, referencia global, cotizaba este lunes por la tarde alrededor de los 77 dólares por barril, frente a los 71 dólares de hace una semana y los 66 dólares de hace un mes. El movimiento refleja la reacción de los mercados ante la escalada en una región clave para el suministro mundial de energía.

En Estados Unidos, el precio promedio nacional de la gasolina se situó en torno a los 3 dólares por galón este lunes, 6 centavos más que la semana pasada y 12 centavos por encima del nivel de hace un mes. Los especialistas anticipan que el ajuste podría continuar en el corto plazo.

Proyecciones para la gasolina en primavera

Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero en GasBuddy, estima que la gasolina podría subir entre 10 y 15 centavos adicionales en el plazo de una o dos semanas. Ese incremento coincidiría con el alza estacional habitual de primavera, cuando aumenta la demanda.

Según sus cálculos, para cuando los precios alcancen su punto máximo podrían ubicarse entre 25 y 40 centavos por encima de los niveles actuales. Tom Kloza, analista jefe de petróleo de Gulf Oil, proyecta que el promedio nacional podría situarse entre 3,25 y 3,50 dólares por galón esta primavera. El año pasado, en el mismo periodo, los precios oscilaron entre 3,20 y 3,30 dólares.

El diésel podría subir con mayor fuerza

Los analistas también advierten que el diésel podría registrar incrementos más pronunciados que la gasolina. Kloza considera que los precios podrían acercarse a los niveles observados en 2022 tras el aumento de los costos energéticos posterior a la invasión rusa de Ucrania, y estima que podrían rondar los 4 dólares o más durante el segundo trimestre.