Carolina del Sur le pidió a la Corte Suprema avalar su prohibición de baños transgénero en las escuelas del estado

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de agosto, 2025

Carolina del Sur le pidió a la Corte Suprema este jueves que le permitiera aplicar una prohibición a los estudiantes transgénero a lo largo y ancho del estado de usar los baños que ellos consideren que coincidan con su identidad de género en las escuelas. El estado le solicitó a los jueces en una apelación de emergencia anular el fallo de un tribunal federal de apelaciones que bloqueó la entrada en vigor de una disposición presupuestaria que exigía al Departamento de Educación de Carolina del Sur retener buena parte de los fondos a aquellos distritos que violaran la medida.

En dicha apelación, el procurador general del estado, Thomas Hydrick, explicó que, aun cuando el caso planteaba una situación cargada de perspectivas divergentes y “emociones” encontradas, era necesario respetar la decisión de los legisladores a medida que la apelación avanzara. “Esa es aún más razón para que se respete la decisión de los legisladores estatales mientras avanza la apelación. La decisión correspondía a la legislatura de Carolina del Sur. El final de este litigio confirmará que fue una decisión válida”, señaló Hydrick, quien también indicó que la política de baños en Carolina del Sur está “diseñada para proteger la privacidad y seguridad de todos los estudiantes en un espacio que históricamente ha sido reconocido como íntimo y vulnerable”.

La solicitud de Carolina del Sur tiene lugar en un momento en el que la Corte Suprema ha emitido en los últimos meses resultados favorables para las posturas más conservadoras en diferentes temas relacionados con la comunidad LGBTQ. El más reciente ocurrió en junio, cuando los jueces decidieron, tras un resultado final de 6-3, mantener la prohibición del estado de Tennessee sobre la atención médica de afirmación de género para los menores de edad que la deseen.