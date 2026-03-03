El periodista Gabriel Ben-Tasgal sobre los ataques de Trump en Irán: “El presidente Masoud Pezeshkian puede ser la Delcy Rodríguez iraní”

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de marzo, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al periodista Gabriel Ben-Tasgal sobre la operación militar llevada a cabo por la Administración del presidente Donald Trump en Irán, la cual tuvo como uno de sus más impresionantes resultados la muerte del ayatolá Alí Jamenei, hecho que podría marcar un punto de inflexión en la región.

“En estos momentos el régimen de Irán está descabezado, desde el punto de vista político y militar. Este hecho provoca que quizás algunos civiles empiecen a tomar confianza de que quitar a los dictadores religiosos es posible. […] La estrategia de Estados Unidos e Israel hasta ahora ha sido muy clara: atacar desde el aire, debilitar al gobierno, matar a sus líderes y fomentar que la gente tome el control del país. […] Yo creo que el presidente Masoud Pezeshkian puede ser la Delcy Rodríguez iraní.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.