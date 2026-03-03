El español Hugo González brilla para Celtics en el regreso de Antetokounmpo

Publicado por Williams Perdomo 3 de marzo, 2026

Con 18 puntos y 16 rebotes, el novato español Hugo González firmó el lunes su mejor noche en la NBA en la rotunda victoria de los Boston Celtics 108-81 ante los Milwaukee Bucks, que recuperaron a Giannis Antetokounmpo.

Estas son las principales escenas de una jornada de sólo cuatro partidos de la NBA:

Tras casi seis semanas de baja, Antetokounmpo se vistió de nuevo de corto en su intento de devolver a los Bucks a las posiciones de playoffs.

El griego, apartado desde el 23 de enero por una lesión de gemelos, sólo estuvo en cancha 25 minutos pero le bastaron para ser el máximo anotador de Milwaukee, con 19 puntos y 11 rebotes.

Alrededor del doble MVP no surgió ninguna otra arma ofensiva de los Bucks, que siguen en la undécima posición de la Conferencia Este, fuera de la zona de repechaje a playoffs.

De forma inesperada, la noche le perteneció a Hugo González, un alero de 20 años que ya se estaba ganando el reconocimiento de los aristocráticos Celtics a base de defensa y entrega.

Este lunes el canterano del Real Madrid mostró sus cualidades ofensivas alcanzando los 18 puntos, su mayor marca de la temporada, y redondeando una extraordinaria cuenta con otro récord personal de 16 rebotes, 3 robos y 2 tapones en 35 minutos de juego.

González, elegido en el puesto 28 del pasado Draft, promediaba hasta ahora 3,9 puntos y 3,3 rebotes en 15 minutos.

El recital del español, con otras aportaciones como los 25 puntos desde el banco de Payton Pritchard, compensaron la baja del estelar Jaylen Brown.

Los Celtics se mantienen en el segundo lugar del Este, sólo superados por los Detroit Pistons, y aún pueden llegar más reforzados a los playoffs si recuperan a su líder, el lesionado Jayson Tatum.

Garland debuta con Clippers

En otro retorno a las pistas, Darius Garland estrenó el uniforme de Los Angeles Clippers en una victoria 114-101 frente a unos Golden State Warriors todavía sin Stephen Curry.

Garland, traspasado en febrero desde los Cavaliers a cambio de James Harden, estaba fuera de combate desde el 14 de enero debido a una lesión de pie.

Partiendo desde el banco, el base anotó 12 puntos en 23 minutos de juego para una ofensiva comandada con Kawhi Leonard, que sumó 23 tantos.

Los Denver Nuggets, por su lado, firmaron un triunfo ajustado 128-125 ante los Utah Jazz en el que hubo hasta 22 cambios de liderato en el marcador.

El canadiense Jamal Murray fue el protagonista absoluto de la victoria con 45 puntos, 8 triples y 8 asistencias mientras Nikola Jokic logró 22 tantos y 12 rebotes.