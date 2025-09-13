Empleados de Office Depot en Michigan cancelaron un pedido para una vigilia en honor a Charlie Kirk bajo la excusa de "propaganda política"

En imagen, una captura de pantalla del vídeo sobre el altercado difundida en 'X' Michigan Forward / Cordon Press

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 12 de septiembre, 2025

Dos empleados de la cadena Office Depot en Michigan se negaron a imprimir carteles destinados a la promoción de una vigilia en memoria del activista conservador Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre durante un acto en el campus de la Universidad de Utah Valley. Los empleados dijeron que no iban a cumplir con la orden bajo la excusa de que el material constituía “propaganda política”, una situación que provocó indignación en redes sociales.

El hecho fue reportado inicialmente por el medio local Michigan Forward. Posteriormente, el periodista independiente Collin Rugg amplificó la noticia en sus redes sociales. Según relataron diversos denunciantes en ‘X’, el pedido había sido realizado en línea, pagado con antelación y debía retirarse unas cuatro horas después tras formalizarse el encargo. Sin embargo, al llegar a la tienda, los clientes fueron informados de que su pedido no se había cumplido, no por fallas técnicas ni retrasos en el servicio, sino por una decisión del personal.

Uno de los empleados implicados en la situación afirmó: “Es propaganda… soy uno de los gerentes”, según se pudo apreciar en el vídeo difundido en línea.

A team member ordered and paid for a poster to be printed at @officedepot so he could bring it to a vigil for Charlie Kirk tonight in Michigan.



When he arrived to pick it up four hours later, the employees said they refused to print it, calling the poster “propaganda.” pic.twitter.com/WCitioCzZF — Michigan Forward (@MIForward_Net) September 12, 2025

Algunos usuarios en ‘X’, indignados, pidieron el despido de los funcionarios, especialmente de la persona que se identificó como gerente de sucursal. Otros cargaron directamente contra Office Depot, una empresa minorista de suministros de oficina.

La denuncia fue respaldada por el abogado Matthew S. DePerno, quien afirmó que el Comité Republicano del Condado de Kalamazoo había solicitado un cartel para la vigilia de Kirk en la tienda de Office Depot de Portage, en Michigan. Según DePerno, a las 17:30 el supervisor de impresión llamó para comunicar que se negaban a procesar el pedido. Finalmente, según DePerno, el grupo acudió a una sucursal de FedEx, donde se disculparon y les imprimieron el cartel de manera gratuita.

Horas después del altercado, la compañía emitió un comunicado oficial pidiendo disculpas sobre lo sucedido e informando que uno de los empleados fue despedido.

“Estamos profundamente preocupados por el incidente ocurrido en la tienda 3382 en Portage, Michigan. La conducta exhibida por nuestro empleado es completamente inaceptable e insensible, viola nuestras políticas corporativas y no refleja los valores que defendemos en Office Depot. Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas al cliente afectado y a nuestra comunidad por esta lamentable situación”.

To our customers pic.twitter.com/XYlcFPpInN — Office Depot (@officedepot) September 13, 2025

Luego, anunciaron el despido de uno de los empleados involucrados, sin identificarlo: “Al enterarnos del incidente, nos comunicamos de inmediato con el cliente para atender sus inquietudes y procurar cumplir con su pedido de manera satisfactoria. También iniciamos una revisión interna inmediata y, como resultado, el empleado involucrado ya no forma parte de la organización”.

El episodio se enmarca en un clima de fuerte polarización política en Estados Unidos y ocurre pocas horas después del asesinato de Charlie Kirk, un hecho que ha sacudido al país y motivado a los principales sectores políticos a pronunciarse en favor de una desescalada de la violencia política.