Pareja transgénero del presunto asesino de Charlie Kirk coopera con la investigación, según funcionarios del FBI
Los funcionarios indicaron que mensajes de texto y otras comunicaciones entre Tyler Robinson y su pareja ayudaron a los agentes a rastrear su ubicación.
Funcionarios de alto nivel del FBI informaron que Tyler Robinson, señalado como responsable del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, vivía con su pareja transgénero en un apartamento en Saint George, Utah. Según explicaron a Fox News, la persona —un hombre en transición a mujer— mantiene plena cooperación con las autoridades y no enfrenta cargos relacionados con el caso.
Cooperación clave para localizar al sospechoso
Los funcionarios indicaron que mensajes de texto y otras comunicaciones entre Robinson y su pareja ayudaron a los agentes a rastrear su ubicación. En el operativo, el FBI incautó computadoras y otros dispositivos de la vivienda, los cuales fueron enviados a la sede de Quantico para un análisis exhaustivo.
Un portavoz de la agencia, sin referirse directamente a la pareja, declaró que se está siguiendo un número “récord de pistas” y aseguró que cada vínculo será investigado a fondo para llevar a los responsables ante la justicia.
La secuencia del ataque
Testigos señalaron que, momentos antes del ataque, Kirk respondió a preguntas del público sobre tiroteos cometidos por personas transgénero y sobre la violencia armada en general. Minutos después fue abatido.
Entrega a las autoridades
Una fuente policial informó a Fox News Digital que el padre de Robinson reconoció a su hijo en imágenes de vigilancia difundidas por orden del director del FBI, Kash Patel, durante la intensa búsqueda que se extendió por 33 horas.
Cuando el sospechoso llegó a casa de su padre, expresó deseos de suicidarse. El hombre buscó la orientación de un ministro religioso antes de entregarlo a las autoridades.
Sabrina Martin
Municiones con mensajes políticos
El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó que el rifle de cerrojo incautado contenía municiones con inscripciones de carácter antifascista. Tres casquillos sin usar y uno disparado presentaban los escritos, según detallaron investigadores.