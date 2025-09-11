Personalidades políticas reaccionan al asesinato de Charlie Kirk:"Su sentido de patriotismo resonará durante décadas"

Publicado por Williams Perdomo 11 de septiembre, 2025

“Este es un momento sombrío para Estados Unidos”. Así lo expresó el presidente Donald Trump durante un mensaje para los estadounidenses tras conocerse el asesinato de Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA.

“Estoy lleno de dolor e ira por el atroz asesinato de Charlie Kirk en un campus universitario de Utah. Charlie inspiró a millones y esta noche todos quienes lo conocieron y amaron están unidos en la conmoción y el horror”, dijo el presidente en un video publicado en sus redes sociales.

En ese sentido, el mandatario resaltó que Kirk se convirtió en “un mártir de la verdad y la libertad”. Envió un mensaje de solidaridad a la familia del activista. Además, criticó el discurso de la izquierda radical y explicó que -a su juicio- fomenta estos hechos de violencia.

“Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que presenciamos hoy en nuestro país, y debe cesar de inmediato. Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad”, aseguró Trump.

La primera dama Melania Trump también se refirió al asesinato y envió un mensaje de condolencia para sus familiares. Señaló que la vida de Kirk “debería servir como un recordatorio simbólico de que la conciencia compasiva eleva a la familia, el amor y el país”.

“Los hijos de Charlie se criarán con historias en lugar de recuerdos, fotografías en lugar de risas y silencio donde debería haber resonado la voz de su padre”, dijo la primera dama.

El vicepresidente, JD Vance, contó cómo conoció a Kirk. Recordó que fue una de las primeras personas a las que llamó cuando pensó en postularse al Senado a principios de 2021 y también el apoyo que recibió cuando decidió entrar en la carrera por la vicepresidencia.

Además, detalló la fe que tenía Kirk en Dios y señaló que "creía y amaba genuinamente a Jesucristo". El vicepresidente también contó que estuvo orando por la salud de quien describió como su amigo:

"Dios no respondió esas oraciones, y no hay problema. Tenía otros planes. Y ahora que Charlie está en el cielo, le pediré que hable directamente con él en nombre de su familia, sus amigos y el país que tanto amaba", expresó Vance.

Entre tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sostuvo que el país necesita un "debate agudo sin odio, convicción con compasión". Resaltó que eso era lo que impulsaba Kirk y que eso debe inspirar al resto de los estadounidenses.

"Él creía en la reconciliación: que incluso en medio de los desacuerdos debemos dejar la puerta abierta para sanar las divisiones", señaló Johnson.

Para el secretario de Estado, Marco Rubio, el compromiso y la vida de Charlie Kirk con las futuras generaciones del país y "su sentido de patriotismo resonará durante décadas".

Jeanette and I are devastated. Charlie Kirk's commitment to America's future generations and sense of patriotism will resonate for decades to come. May the Lord bless Charlie and his family. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 10, 2025

Otros miembros del Gobierno como Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud, y Pete Hegseth, secretario de Guerra, también enviaron mensajes de solidaridad. De hecho, Hegseth se dirigió a los soldados tras conocerse el asesinato de Kirk y resaltó su fe cristiana.

"En nuestro país no hay lugar para este tipo de violencia"

En el Partido Demócrata, el expresidente Barak Obama y la ex vicepresidente Kamala Harris se refirieron al hecho y aseguraron que este tipo de violencia no se deben aceptar en el país. Ambos líderes lo hicieron en unos escuetos mensajes publicados en las redes sociales.

"Michelle y yo oraremos por la familia de Charlie esta noche, especialmente por su esposa Erika y sus dos hijos pequeños", escribió Obama.

Similar fue el mensaje del expresidente Joe Biden, quien aseguró que en Estados Unidos no hay lugar para este tipo de violencia. "En nuestro país no hay lugar para este tipo de violencia. Debe terminar ya. Jill y yo oramos por la familia y los seres queridos de Charlie Kirk", resaltó Biden.