Ignorado por los medios, facilitado por los demócratas: cómo las políticas blandas con la delincuencia desencadenaron el asesinato de una refugiada ucraniana

Según la mayoría de los medios de comunicación tradicionales, el horrible asesinato de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska no merecía un titular. La atención de "influencers de MAGA que buscan elevar el tema de la delincuencia urbana violenta y acusan a los principales medios de comunicación de no cubrirla" es, en cambio, el punto central de la información de medios de comunicación como Axios..

El 22 de agosto, Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana de 23 años que escapó de la guerra para empezar de nuevo en Estados Unidos, fue brutalmente apuñalada hasta la muerte con una navaja en lo que pareció ser un ataque al azar en un tren ligero de Charlotte, Carolina del Norte. El sospechoso, Decarlos Brown Jr, de 34 años, un hombre negro sin hogar con un largo historial de evasión de cargos graves debido a alegaciones de salud mental, fue detenido y acusado de asesinato en primer grado, lo que avivó la indignación pública por la laxitud de las políticas contra la delincuencia y los fallos judiciales.

El apagón mediático resultó chocante para muchos en el ámbito de la información independiente. El asesinato tuvo lugar hace dos semanas y media, el 22 de agosto. CNN, Reuters, The New York Times, Associated Press, NBC News, ABC News y The Washington Post tardaron 17 días en informar sobre ello. El gobernador demócrata de Carolina del Norte, Josh Stein, tardó el mismo tiempo en comentar el asesinato.

Los izquierdistas intentan tirar el asesinato de Zarutska por el sumidero de la memoria

Wikipedia está en el punto de mira por intentar eliminar una página sobre el asesinato. Los editores del sitio están enfrentándose internamente después de que intentara suprimir la historia al proponer que se borrara la página recién creada sobre el asesinato de Zarutska, argumentando que carecía de la notabilidad suficiente para ser incluida.

Los críticos, entre ellos Elon Musk, que calificó el asesinato de "delito de odio", y Piers Morgan, que condenó el asesinato "sin sentido, sin provocación previa", han tachado de censura el intento de supresión de Wikipedia, señalando la escasa atención prestada por los principales medios de comunicación.

El radio-silencio de los medios tradicionales hasta el lunes refleja un intento más amplio de ignorar el crimen cuando la víctima es blanca y el presunto autor negro.

En otro caso ocurrido el fin de semana, la querida profesora de veterinaria de la Universidad de Auburn Dra. Julie Gard Schnuelle fue asesinada a machetazos mientras paseaba a su perro en Kiesel Park, Alabama, un lugar que frecuentaba a diario. La camioneta roja Ford F-150 de la profesora jubilada de 59 años fue robada por el atacante. Al día siguiente, un varón negro, Harold Rashad Dabney III, de 28 años y natural de Montgomery, fue detenido y acusado de asesinato capital después de que la policía localizara el vehículo robado en las inmediaciones y lo relacionara con el homicidio.

Nada que ver aquí, sigue adelante

Schnuelle, que era blanca, fue encontrada asesinada el sábado, 6 de septiembre. Aunque el asesinato fue cubierto por los medios locales al día siguiente, una búsqueda en Google muestra que ningún medio de comunicación nacional se hizo eco de la noticia durante dos días, hasta el lunes, cuando ABC News publicó una presentación en línea de imágenes extraídas de la cobertura de la televisión local, sin información original. El primer medio de comunicación tradicional en publicar una información original parece ser Newsweek, que publicó su propia historia el lunes por la tarde.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ofreció una rueda de prensa el martes por la tarde, rebajando la imagen de los principales medios de comunicación por no informar a tiempo sobre el asesinato de Zarutska.

Comentaristas como el profesor Glenn Reynolds, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tennessee, criticaron de forma similar a los medios heredados. En su columna Substack comparó la cobertura envolvente de las muertes de jóvenes negros como George Floyd con el vacío de cobertura sobre el asesinato de Zarutska.

Reynolds escribió: "mientras que la agitación popular es el ejercicio más obvio del poder de la prensa, el adormecer multitudes -el poder de mantener una noticia latente y fuera del conocimiento del público en general- es sin duda uno mayor".

Las redes sociales tomaron nota. El influencer X "Cynical Publius" tomó el pelo al periodista Brian Stelter por llamar a la gente indignada por el apagón mediático "basura racista". Publius escribió: "La única "inmundicia racista" que conozco en esta historia son los incontables periodistas que suprimieron deliberadamente esta historia porque las razas del asesino y de los asesinados no se alinean con la narrativa preferida del Complejo Demócrata/Mediático."

El apagón mediático ayuda a ocultar las políticas blandas con el crimen de los demócratas

El presidente Donald Trump publicó un vídeo en su cuenta de Truth Social criticando las políticas que cree que contribuyeron al asunto: "Durante demasiado tiempo, los estadounidenses se han visto obligados a soportar ciudades gobernadas por demócratas que dejan sueltos a criminales salvajes y sedientos de sangre para que se ceben con gente inocente. En todos los lugares que controlan jueces, políticos y activistas de izquierda radical han adoptado unapolítica de captura y liberación de matones y asesinos."

Charlotte es una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, aunque no recibe tantas menciones en las conversaciones sobre delincuencia como ciudades como Chicago y San Francisco. El índice de criminalidad total de Charlotte es de 45,99 incidentes por cada 1.000 residentes. Los delitos violentos, que incluyen asaltoy robo, se producen a un ritmo de 7,46 incidentes por cada 1.000 residentes, lo que equivale a una probabilidad de victimización de 1 entre 134.

Charlotte, donde fue asesinada Iryna Zarutska, está dirigida por la alcaldesa demócrata Vi Lyles. El último alcalde republicano de Charlotte fue Pat McCrory, que ocupó el cargo entre 1995 y 2009.

Lyles restó importancia inicialmente al asesinato, y mostró profunda compasión por el asesino, que había sido detenido y puesto en libertad 14 veces antes del asesinato. "Nunca vamos a arrestar a nuestra manera de salir de problemas como la falta de vivienda y la salud mental", dijo Lyles. "La enfermedad de salud mental es sólo eso - una enfermedad como cualquier otra que necesita ser tratada con la misma compasión, diligencia y compromiso que el cáncer o las enfermedades del corazón".

Sus comentarios iniciales nunca mencionaron a Iryna Zarutska

Aunque Charlotte no es una ciudad sin fianza en efectivo, el sistema judicial desempeñó sin duda un papel a la hora de permitir que Brown volviera a delinquir. Brown fue detenido y puesto de nuevo en libertad al menos 14 veces documentadas por delitos que van desde el robo con arma peligrosa y el hurto criminal hasta los delitos graves de hurto, allanamiento de morada y agresión.

Cumplió una condena de cinco años por robo con arma mortal en 2014 y, al salir en libertad, fue detenido por agredir a su propia hermana.

