RFK Jr. dice que el Departamento de Salud revelará las causas y el abordaje del autismo en septiembre
Durante la reunión de gabinete, el presidente Donald Trump le solicitó al secretario de Salud y Servicios Humanos, RFK Kennedy Jr. un informe sobre el autismo, expresando preocupación por las altas tasas de la condición en el país.
En la reunión de gabinete de la Administración Republicana, el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. afirmó que su departamento está en camino de identificar “intervenciones” específicas que “ciertamente están causando autismo” y posibles formas de abordarlas para septiembre.
En abril, Kennedy prometió encontrar la causa de las crecientes tasas de autismo, señalando al trastorno como una “epidemia” e “indemnizar a las familias de los afectados” para “ayudar a las personas afectadas a desarrollar todo su potencial”.
Durante una reunión de gabinete, el presidente Donald Trump solicitó a Kennedy un informe sobre el progreso, expresando preocupación por las tasas de autismo en el país. “El autismo es un espectáculo terrible. ¿Qué está pasando en nuestro país y en otros países, pero sobre todo en nuestro país? ¿Cómo está?”, preguntó Trump.
“Lo estamos haciendo muy bien. Tendremos anuncios, como prometimos, en septiembre, para encontrar intervenciones, ciertas intervenciones, que claramente casi con certeza causan autismo. Y podremos abordarlas en septiembre”, señaló Kennedy.
Durante la misma reunión de gabinete, Kennedy reiteró su evidencia recurrente sobre cómo los factores ambientales contribuyen a las tasas de autismo, destacando el significativo aumento en los diagnósticos desde los años 1970.
Según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la prevalencia de autismo entre niños de 8 años ha pasado de 1 en 150 en 2000 a 1 en 31 en 2022, un incremento que Kennedy atribuye principalmente a exposiciones ambientales en lugar de cambios en los criterios diagnósticos o mayor conciencia.
Colaboración histórica entre NIH y CMS para investigar el autismo
Esta iniciativa integra datos de reclamaciones, registros médicos electrónicos y dispositivos portátiles, cumpliendo con las leyes de privacidad para proteger la información de salud.