RFK Jr. dice que el Departamento de Salud revelará las causas y el abordaje del autismo en septiembre

El secretario de Salud, Robert F Kennedy Jr. durante la reunión de gabinete de la Administración TrumpAP / Cordon Press

Publicado por Agustina Blanco 26 de agosto, 2025

En la reunión de gabinete de la Administración Republicana, el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. afirmó que su departamento está en camino de identificar “intervenciones” específicas que “ciertamente están causando autismo” y posibles formas de abordarlas para septiembre.

En abril, Kennedy prometió encontrar la causa de las crecientes tasas de autismo, señalando al trastorno como una “epidemia” e “indemnizar a las familias de los afectados” para “ayudar a las personas afectadas a desarrollar todo su potencial”.

Durante una reunión de gabinete, el presidente Donald Trump solicitó a Kennedy un informe sobre el progreso, expresando preocupación por las tasas de autismo en el país. “El autismo es un espectáculo terrible. ¿Qué está pasando en nuestro país y en otros países, pero sobre todo en nuestro país? ¿Cómo está?”, preguntó Trump.

🚨 BREAKING: RFK Jr. says HHS believes they have FOUND "interventions" which caused a MASSIVE spike in autism in children -- will announce in September



TRUMP: "There HAS to be something artificially causing this. Meaning a drug or something...I think we maybe know the reason..."… pic.twitter.com/0Rnlcd5ZqX — Nick Sortor (@nicksortor) August 26, 2025

“Lo estamos haciendo muy bien. Tendremos anuncios, como prometimos, en septiembre, para encontrar intervenciones, ciertas intervenciones, que claramente casi con certeza causan autismo. Y podremos abordarlas en septiembre”, señaló Kennedy.

Durante la misma reunión de gabinete, Kennedy reiteró su evidencia recurrente sobre cómo los factores ambientales contribuyen a las tasas de autismo, destacando el significativo aumento en los diagnósticos desde los años 1970.

Según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la prevalencia de autismo entre niños de 8 años ha pasado de 1 en 150 en 2000 a 1 en 31 en 2022, un incremento que Kennedy atribuye principalmente a exposiciones ambientales en lugar de cambios en los criterios diagnósticos o mayor conciencia.