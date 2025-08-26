Trump recibirá a 600.000 estudiantes chinos en medio de las negociaciones con Pekín

Publicado por Diane Hernández 26 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump reveló en las últimas horas que recibirá al menos a 600.000 estudiantes chinos para estudiar en las universidades. La declaración del republicano se da en medio de las actuales conversaciones comerciales con China.

Trump anunció la medida desde la Casa Blanca, lo que señala un posible deshielo en las relaciones entre Washington y Pekín tras la mediática escalada de aranceles al comercio y restricciones a los estudiantes chinos en los últimos meses.

"Escucho tantas historias de que no vamos a permitir la entrada a sus estudiantes", dijo Trump a los periodistas que se reunieron en el Despacho Oval.

El mandatario aseguró que su Gobierno sí iba a permitir la entrada de los alumnos: "Es muy importante, 600.000 estudiantes. Es muy importante. Pero vamos a llevarnos bien con China".

"Revocar agresivamente" las visas para los ciudadanos chinos Actualmente, alrededor de 270.000 estudiantes chinos están matriculados en universidades estadounidenses.

​En mayo, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció planes para "revocar agresivamente" las visas para los ciudadanos chinos, particularmente aquellos vinculados al Partido Comunista o en campos de investigación sensibles.

​Desde entonces Trump ha cambiado de tono y en junio dijo a los periodistas que "siempre ha estado a favor" de dar la bienvenida a estudiantes de China.

La guerra arancelaria contra el "monopolio" de Beijing

La apertura para visas de estudiante de Trump se produce en el contexto de las conversaciones comerciales con el Gobierno chino. A principios de este año, la Administración impuso un arancel del 145% a todos los productos de ese país, lo que llevó a Beijing a tomar represalias con un arancel del 125% a las exportaciones estadounidenses.

En mayo, los negociadores en Ginebra acordaron pausar los gravámenes adicionales, pero Trump ha seguido advirtiendo sobre más sanciones si no se llega a un acuerdo final. La semana pasada, propuso un arancel del 200% sobre los imanes fabricados en China, citando lo que describió como el "monopolio" de Beijing sobre el mercado global.

Los comentarios de Trump sobre la admisión de estudiantes chinos se produjeron justo antes de una reunión con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, que esta semana visitó la Casa Blanca.