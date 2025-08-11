Trump prolonga 90 días la tregua arancelaria con China

Publicado por Carlos Dominguez 11 de agosto, 2025

El presidente Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que prolonga por 90 días la tregua arancelaria con China, según informó CNBC.

Asimismo, el presidente aseguró que las negociaciones con el gigante asiático transcurren "bastante bien", horas antes de que expirara la tregua arancelaria entre las dos potencias mundiales.

"Veremos qué sucede (...) La relación entre el presidente Xi (Jinping) y yo es muy buena", añadió Trump en rueda de prensa.

Un poco antes del anuncio de Trump, China dijo que esperaba un resultado "positivo" de las negociaciones con Washington.

"Esperamos que Estados Unidos colabore con China para respetar el importante consenso alcanzado durante la conversación telefónica entre ambos jefes de Estado (...) y se esfuerce por lograr resultados positivos sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y el beneficio mutuo", declaró Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado.