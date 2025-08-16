El DOJ anuncia un comité asesor contra el odio a los judíos

Publicado por Izzy Salant - JNS (Jewish News Syndicate) 16 de agosto, 2025

La fiscal general Pamela Bondi decidió que es "necesario y de interés público" crear un Comité Asesor sobre Antisemitismo, según un aviso del 13 de agosto que el Departamento de Justicia (DOJ) publicó el viernes en el Registro Federal.

El comité asesor federal, que funcionará durante dos años, asesorará a Bondi y al personal del departamento y "promoverá respuestas coordinadas, oportunas y eficaces" al odio a los judíos, según el aviso.

El organismo apoyará la política estadounidense "para combatir enérgicamente el antisemitismo, utilizando todas las herramientas legales disponibles y apropiadas", declaró el DOJ. Entre los temas sobre los que asesorará al Departamento figuran la protección de los judíos en los campus, la seguridad de las sinagogas y otros lugares judíos, y la coordinación con las fuerzas del orden federales, estatales y locales.

También sensibilizará a la opinión pública sobre el odio a los judíos y apoyará "los esfuerzos interinstitucionales para hacer frente al antisemitismo en diversos sectores."

El Departamento de Justicia espera que el nuevo comité cueste unos 70.000 dólares cada año. Los miembros del comité actuarán como voluntarios, que podrán sufragar ciertos gastos.

Bondi será presidenta de oficio del comité. JNS pidió al DOJ que comentara si el nuevo comité sustituye, trabaja con o es paralelo a su grupo de trabajo sobre el odio a los judíos, dirigido por Leo Terrell.

© JNS