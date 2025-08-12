Ante el auge del antisemitismo, hay que tomarse en serio la amenaza islamista

11 de agosto, 2025

No hace falta leer el últimas estadísticas del FBI sobre delitos de odio para saber que ha habido un repunte del antisemitismo en Estados Unidos desde el 7 de octubre. 7, 2023. La evidencia de que una ola global de odio a los judíos se estaba haciendo sentir en Estados Unidos era claramente evidente en las calles de las ciudades estadounidenses, y especialmente en los campus universitarios, donde las turbas cantaban por la destrucción del único Estado judío del planeta y por el terrorismo contra los judíos en todas partes. También hubo una serie de violentos ataques asesinos contra objetivos judíos, así como la generalización de los libelos de sangre sobre Israel y los judíos en los medios de comunicación tradicionales.

Pero un análisis detallado del informe emitido esta semana por el FBI sobre los delitos reportados en el año 2024 confirmó, para quien aún no estuviera convencido, que el antisemitismo está en aumento. De todos los delitos motivados por prejuicios religiosos ese año, alrededor del 69,1% fueron contra judíos. Aunque los judíos han sido las principales víctimas de este tipo de ataques desde que el FBI comenzó a publicar estadísticas, esta cifra representó un aumento con respecto a años anteriores.

Igualmente significativo fue el recordatorio anual de que, a pesar de la presión de los medios de comunicación y de los grupos que pretenden representar los intereses de los musulmanes estadounidenses para tratar la islamofobia como un problema nacional sólo superado por los prejuicios raciales contra los negros, siguen faltando pruebas de esa afirmación. De hecho, los delitos contra los musulmanes sólo son superados por los cometidos contra los judíos. De hecho, a pesar del aumento de la población de creyentes en el islam y de la disminución de la demografía judeoestadounidense, los ataques contra judíos volvieron a superar ampliamente en número a los cometidos contra musulmanes, y sólo el 9,3% fueron catalogados como antiislámicos.

Aumento del odio a los judíos



Esto significa que los judíos tenían un 660% más de probabilidades que los musulmanes de ser víctimas de delitos por prejuicios antirreligiosos en Estados Unidos el año pasado. Si a esto añadimos que las cifras de delitos antijudíos registradas por la Liga Antidifamación son muy superiores a las de las estadísticas del FBI, resulta evidente que el problema del antisemitismo se acerca al nivel de una epidemia.

Lo que no se encuentra en los datos es una comprensión de los principales motores del antisemitismo en los Estados Unidos del siglo XXI.

Existen diversas fuentes del odio más antiguo del mundo, algunas procedentes de la izquierda y otras de la extrema derecha. Pero el que se ha dirigido contra los judíos desde que los ataques palestino-árabes dirigidos por Hamás contra las comunidades del sur de Israel iniciaron la guerra actual con atrocidades indescriptibles ha sido impulsado en gran medida por quienes apoyan a los perpetradores. Por eso cualquier debate sobre el aumento masivo de los crímenes antijudíos no debe centrarse únicamente en los casos notorios de antisemitismo, como las acampadas en las principales universidades, donde los judíos fueron el blanco de activistas de izquierda despertada, o incluso el vitriolo vomitado por podcasters de derechas como Tucker Carlson y Candace Owens. También debemos hablar directamente sobre el antisemitismo generalizado que sale de la comunidad musulmana-estadounidense y los grupos, tanto extranjeros como nacionales, que están ayudando a dirigirlo y financiarlo.

Por eso las autoridades no deberían limitarse a constatar con consternación las estadísticas de delitos motivados por el odio y emitir declaraciones anodinas pidiendo que todo el mundo sea más amable con los demás. Por el contrario, hay que tomar medidas para frenar las actividades de los grupos de odio, especialmente los que se hacen pasar por defensores de los derechos civiles y los que reciben financiación extranjera de entidades y Estados que desempeñan un papel activo en la difusión del odio a los judíos.

CAIR y la Hermandad Musulmana



Lo primero en la lista de cosas por hacer debería ser despojar a uno de los principales motores del antisemitismo musulmán estadounidense, el Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses (CAIR, por sus siglas en inglés), de su condición de entidad exenta de impuestos, como ha declarado recientemente el senador Tom Cotton (republicano de Arkansas).) exigió recientemente. Igual de importante en esa lista debe ser una votación en el Congreso para hacer algo que Estados Unidos debería haber hecho hace décadas: designar a la Hermandad Musulmana, que desempeña un gran papel en el fomento del odio dentro y fuera del país -y con la que CAIR está directamente relacionada- como organización terrorista, como miembros de la Senado y Cámara han propuesto.

La Hermandad es un grupo centenario, fundado en Oriente Próximo y dedicado al conflicto sin tregua y al odio a Occidente, en particular a los judíos. Su red, poco organizada, fue una importante fuente de inestabilidad en países como Egipto, pero en nuestros días, su vástago más destacado es Hamás. Sus dirigentes viven en Qatar y, respaldados por la enorme riqueza petrolera de ese emirato, difunden su ideología por todo el mundo.

Un ejemplo de su actividad es, como documentada por el Institute for the Study of Global Antisemitism & Policy, es su minuciosa infiltración en Canadá a través de grupos musulmanes locales. Esto plantea un amenaza tanto a la comunidad judía como a la cultura democrática del país, ya que intenta acallar el escrutinio de su antisemitismo utilizando al gobierno de Ottawa para castigar actos de supuesta islamofobia.

Como ocurrió en 2019, cuando el presidente Donald Trump propuso, pero finalmente fracasó, designar a la Hermandad como organización terrorista, hoy habrá una oposición considerable a una medida así.

En el centro de esa reticencia está la convicción entre muchos en el establishment político/de política exterior de Estados Unidos, los principales medios de comunicación, el mundo académico y el mundo de la cultura popular de que hablar de antisemitismo musulmán -y de la forma en que aquellos influenciados por la red de la Hermandad o que forman parte de ella promueven el odio- es algo que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque quienes han intentado señalar el problema se exponen a ser acusados de intolerancia e islamofobia.

Un contragolpe mítico



Durante gran parte de los últimos 24 años, desde los atentados del 11-S, los estadounidenses han estado sometidos a interminables sermones sobre su obligación de no asociar el islam con el terrorismo islamista. Esas advertencias sobre los males de los prejuicios religiosos eran correctas como cuestión de principios. Pero en el contexto de la mal llamada "guerra contra el terrorismo" lanzada por el presidente George W. Bush contra una red terrorista islamista global, esas advertencias tendían a socavar el sentido de urgencia sobre la lucha.

De hecho, las incesantes regañinas de Bush acerca de que el Islam es una "religión de paz" no sólo rozaban lo cómico. También se burló de cualquier esperanza de mantener un debate nacional serio sobre la distinción entre los muchos ciudadanos musulmanes amantes de la paz y los cientos de millones de seguidores de esa fe que apoyaban a sectas islamistas que eran cualquier cosa menos pacíficas.

Esa confusión dio lugar a un relato permanente en la cultura estadounidense -reforzado por la oposición manifiesta de los principales medios de comunicación liberales a cualquier conflicto con sistemas de creencias no occidentales- en el que el principal resultado del 11-S fue una mítica reacción contra los musulmanes. A lo largo de los años, esa ola ficticia de prejuicios nunca estuvo respaldada por pruebas objetivas de que fuera algo más que anécdotas perdidas entretejidas para subvertir los esfuerzos por tomarse en serio la amenaza del terror islamista.

Con el tiempo, gracias en gran medida a los esfuerzos de grupos islamistas de fachada disfrazados de organizaciones de derechos civiles -como CAIR-se amplió a una nueva forma de prejuicio por la que se dijo a los estadounidenses que debían expiar sus culpas: Islamofobia.

Pero, curiosamente, como pronto se hizo evidente, la mayor parte de lo que se denominó "islamofobia" no era realmente prejuicio contra los musulmanes. Por el contrario, casi siempre se trataba de intentos de llamar la atención sobre el antisemitismo en el mundo musulmán, concretamente en relación con grupos como CAIR, con raíces en actividades relacionadas con la Hermandad Musulmana, entre ellas la recaudación de fondos para Hamás.

De hecho, lo que realmente quieren decir cuando gritan "islamofobia" es que responsabilizar a los musulmanes del odio proferido por quienes hablan en su nombre es algo que no sólo no tolerarán; están decididos a prohibirlo.

Biden y DEI



Este sentimiento nunca estuvo más de moda que durante la administración Biden, cuando ideologías tóxicas de izquierdas como la teoría crítica de la raza y la interseccionalidad fueron abrazadas por la burocracia. La decisión del presidente Joe Biden de obligar a todo el Gobierno federal a aplicar el catecismo woke de la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) en todas sus actuaciones significó que la islamofobia se convirtió en una prioridad particular para Washington.

La noción de que los musulmanes estaban especialmente amenazados por otros estadounidenses no estaba respaldada por estadísticas de crímenes de odio ni por nada. Pero encajaba con el mantra de que todas las "personas de color" o minorías designadas estaban bajo amenaza continua y en su derecho hicieran lo que hicieran. Del mismo modo, el impulso de ver a los judíos y a Israel como opresores "blancos" que siempre estaban equivocados se hizo sentir incluso cuando la Casa Blanca intentó fingir que se preocupaba por el antisemitismo.

Eso quedó claro cuando Biden incluyó CAIR, una importante fuente del propio odio a los judíos, en su grupo de trabajo sobre una estrategia contra el antisemitismo. Esto fue seguido en las últimas semanas de la administración por la publicación de un documento estratégico sobre islamofobia que selló el esfuerzo de los demócratas por crear una equivalencia moral entre un problema real -el antisemitismo- y otro falso.

La segunda administración Trump ha empezado a retroceder este blanqueamiento del CAIR. Pero tiene que ir más allá.

Al despojar a CAIR de su condición de organización sin ánimo de lucro y designarlo potencialmente, junto con sus padrinos espirituales de los Hermanos Musulmanes, como afiliado al terrorismo, el gobierno puede enviar un mensaje contundente de que ya no tolerará la forma en que el mensaje de terror y odio de un grupo islamista conspirativo se ha infiltrado en la corriente principal estadounidense.

Hacer esto no tendrá ningún impacto en los derechos de la Primera Enmienda de nadie, ya que los ciudadanos estadounidenses siempre serán libres de expresar sus opiniones, incluso cuando sean odiosas. Pero la Hermandad y su red son organizaciones criminales vinculadas a algunas de las peores atrocidades terroristas de la historia reciente. Decir esto en voz alta no constituye islamofobia. Es un reconocimiento de una potente fuente de odio a los judíos que ha estado volando bajo el radar del escrutinio gubernamental fingiendo defender a una comunidad minoritaria contra el odio.

Más concretamente, ya es hora de que el gobierno se dé cuenta de que estos conspiradores extranjeros y sus agentes locales son el motor de una oleada de ataques contra los judíos estadounidenses que no debería tolerarse.

En contra de este esfuerzo se encuentran fuerzas poderosas y ricas, principalmente un régimen en Doha que se hace pasar por aliado de Estados Unidos al tiempo que respalda a Irán y Hamás. Con este fin, Qatar no sólo se ha convertido en el mayor financiador extranjero de la educación superior estadounidense, sino que también ha utilizado su riqueza para comprar influencia tanto en la izquierda como en la derecha, incluso con el enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Las estadísticas que muestran tel aumento del antisemitismo deberían ser una llamada de atención para una administración que quiere ser tomada en serio en este asunto. Y será necesario enfrentarse a los pagadores qataríes de la Hermandad, afiliados a redes locales como CAIR. Si Washington no actúa, el aumento descontrolado del odio a los judíos no hará sino empeorar.

©️JNS