Costco no venderá la píldora abortiva mifepristona

Publicado por Santiago Ospital 15 de agosto, 2025

Costco Wholesale Corp. informó de que no venderá la píldora abortiva mifepristona en sus más de 500 farmacias en Estados Unidos.

"Nuestra postura actual de no vender mifepristona, que no ha cambiado, se basa en la falta de demanda por parte de nuestros miembros y otros pacientes, quienes, según tenemos entendido, suelen obtener el medicamento a través de sus proveedores médicos", sostuvo el retailer en un comunicado recogido por Reuters.

Organizaciones como Inspire Investing y Alliance Defending Freedom (ADF) venían haciendo presión para que la compañía se negara a vender la píldora. El vicepresidente sénior de Compromiso Corporativo de la ADF, Jeremy Tedesco, celebró la noticia como una "gran victoria".

"No hay argumentos comerciales. No hay beneficios para los accionistas. Solo ideología, y ha fracasado", aseguró. Felicitó, asimismo, por "proteger el valor para los accionistas por encima de las demandas de los activistas", a Walmart, Albertsons y Kroger. Al igual que Costco, ninguno de los tres vende mifepristona, según Bloomberg.

Otro grupo que celebró el anuncio fue el State Financial Officers Foundation (SFOF), que el año pasado envió misivas, rubricadas por 17 oficiales financieros estatales, a minoristas y farmacias instándolas a no vender la píldora. La campaña se lanzó en respuesta, explicaron entonces, a las presiones del contralor de Nueva York, Brad Lander, para que cadenas minoristas como Costco dispensaran la droga.

"Esta es una victoria para la gobernanza corporativa responsable", escribieron desde el SFOF este jueves. "Continuaremos colaborando con las empresas para asegurar que sirvan a los clientes, no a agendas políticas".

Por su parte, un portavoz de Lander tildó la decisión de "miope". "No proporcionar acceso a un medicamento de eficacia probada y aprobado por la FDA con el pretexto de la 'débil demanda' corre el riesgo de aislar a los clientes y socava la credibilidad de la empresa", dijo en palabras recogidas por Bloomberg.