“Exigimos respuestas”: la familia de Virginia Giuffre reacciona a los comentarios de Trump sobre que Epstein se la robó de Mar-a-Lago

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 31 de julio, 2025

La familia de Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de los crímenes de Jeffrey Epstein, reaccionó indignada a los recientes comentarios del presidente Donald Trump, quien afirmó que Epstein fue expulsado de Mar-a-Lago luego de que se enterara que el polémico financista estaba robando a su personal de su spa, incluyendo a Giuffre.

En un fuerte comunicado, la familia de Giuffre, quien murió en abril por suicidio, dijo que los comentarios de Trump plantean dudas sobre cuán enterado estaba sobre los crímenes de su examigo.

“Fue impactante escuchar al presidente Trump invocar a nuestra hermana y decir que era consciente de que Virginia había sido ‘robada’ de Mar-a-Lago”, dijo la familia. “Nos hace preguntarnos si él estaba al tanto de las acciones criminales de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, especialmente teniendo en cuenta su declaración dos años después de que su buen amigo Jeffrey ‘gusta de las mujeres más jóvenes… sin duda alguna’. Nosotros, y el público, exigimos respuestas; los sobrevivientes merecen esto”.

Giuffre, quien denunció un abuso sexual por parte de Epstein cuando aún era adolescente, ya había testificado ante la justicia que fue captada por Maxwell cuando trabajaba en Mar-a-Lago. Cuando fue consultada por la relación entre Trump y Epstein, la denunciante dijo que nunca vio al presidente teniendo un comportamiento inadecuado, incluso afirmando que no lo vio en las propiedades del financista.

Aún así, la familia de Giuffre cuestionó duramente a Trump por sus palabras ante la prensa. Específicamente, el presidente explicó que Epstein fue vetado de Mar-a-Lago cuando se enteró que estaba contratando a su personal. Entre preguntas, mencionó a Giuffre, detallando que ella y otras personas de su personal fueron “robadas” por el financista.

"Contrató a personas que trabajaban para mí. Cuando me enteré le dije: 'Escucha, no queremos que te lleves a nuestra gente'. Y luego, no mucho después de eso, lo volvió a hacer. Y dije: 'Fuera de aquí'".

Tras el comunicado de la familia Giuffre, la Casa Blanca explicó que Trump solo estaba respondiendo una pregunta de la prensa donde se utilizó el término “robo” y que no fue él quien mencionó a Giuffre en primer lugar.

“El hecho sigue siendo que el presidente Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club por ser un tipo desagradable con sus empleadas”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Trump también respondió al comunicado de la familia de la víctima.

“Dije que si se estaba llevando a alguien de Mar-a-Lago, si los estaba contratando o lo que fuera que estuviera haciendo, no me gustó. Y lo echamos, dijimos que no lo queríamos en el lugar”, explicó el presidente. “No me gustaba que estuviera haciendo eso”.

En el comunicado, la familia también criticó que el fiscal general adjunto, Todd Blanche, se reuniera con Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja de Epstein.

La familia sugirió que la reunión es una forma de deshonrar la memoria de Giuffre, citando el historial de perjurio de Maxwell, quien está cumpliendo una condena de 20 años en Florida por tráfico sexual.

“Si nuestra hermana pudiera hablar hoy, estaría más indignada por el hecho de que el gobierno esté escuchando a una perjura conocida”, dijeron. “Una mujer que mintió repetidamente bajo juramento y que seguirá haciéndolo mientras eso beneficie su situación”.