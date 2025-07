Ghislaine Maxwell espera un indulto de Trump tras entregar información sobre 100 personas vinculadas a Epstein

Publicado por Sabrina Martin 25 de julio, 2025

Ghislaine Maxwell, condenada en 2021 por colaborar con Jeffrey Epstein en la captación y abuso sexual de menores, estaría apostando por un indulto del presidente Donald Trump tras proporcionar al Departamento de Justicia información sobre al menos 100 personas presuntamente vinculadas al pedófilo.

Durante dos días, Maxwell se reunió en una corte federal de Florida con el fiscal general adjunto Todd Blanche. De acuerdo con su abogado, David Oscar Markus, la exsocialité británica cooperó plenamente: “Ghislaine respondió con honestidad y lo mejor que pudo”, declaró a la salida del tribunal, calificando el encuentro como “muy productivo”. Aseguró además que su clienta no invocó privilegios ni se negó a responder ninguna de las preguntas.

La carta del indulto



Aunque no se ha discutido formalmente con el presidente, la defensa dejó claro que considera viable la opción de una clemencia presidencial. “Aún no hemos hablado con el presidente ni con nadie sobre un indulto”, señaló Markus. “El presidente dijo esta mañana que tenía la facultad para hacerlo. Esperamos que la ejerza de forma correcta y justa”.

Horas antes, el presidente Donald Trump fue consultado directamente sobre la posibilidad de indultar a Maxwell, a lo que respondió que, aunque ciertamente tiene esa facultad, es algo que no ha considerado. “Es algo en lo que no he pensado. Tengo permitido hacerlo, pero no lo he considerado”, dijo el viernes antes de partir rumbo a Escocia.

Cooperación con la justicia y citación al Congreso

La nueva actitud de Maxwell representa un giro en su estrategia, luego de no haber testificado durante su juicio en 2021, donde fue sentenciada a 20 años de prisión por cinco delitos federales, incluido tráfico sexual de menores.

Esta semana, un comité del Congreso votó a favor de citarla a declarar bajo juramento el próximo 11 de agosto. Será la primera vez que Maxwell brinde testimonio público sobre los crímenes de Epstein y su red de explotación.

Su defensa pidió al Departamento de Justicia “mantener una mente abierta” ante la nueva información que se está entregando.

De acuerdo con Markus, Maxwell respondió todas las preguntas que le hicieron los fiscales durante las recientes sesiones. “Preguntaron sobre cualquier cosa que puedas imaginar”, dijo el abogado, quien también aseguró que se habló de unas 100 personas distintas vinculadas al círculo de Epstein.

Aunque no está claro qué efectos tendrá esta cooperación en su apelación ante la Corte Suprema, Markus sostuvo que Maxwell busca que “la verdad sobre lo que sucedió con el Sr. Epstein salga a la luz”.

Trump denuncia doble estándar en la cobertura mediática del caso Epstein

El presidente aprovechó la oportunidad para criticar el enfoque de los medios sobre su persona en relación con Epstein, sugiriendo que mientras a él lo vinculan sin fundamentos al escándalo, figuras del establishment como Barack Obama, Bill Clinton y Larry Summers siguen sin rendir cuentas por asuntos que considera mucho más graves. “La gente debería centrarse en el hecho de que Barack Hussein Obama lideró un golpe de Estado, o en Bill Clinton, Larry Summers y muchos otros amigos cercanos a Epstein”, afirmó Trump. Insistió en que no tiene ninguna conexión con Epstein, a diferencia —según dijo— de otras figuras poderosas que han sido protegidas del escrutinio público.