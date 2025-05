Pulitzer para un poeta palestino extremista

Publicado por Leandro Fleischer 9 de mayo, 2025

Mosab Abu Toha, poeta y escritor palestino, ganó el Premio Pulitzer de Comentario el 5 de mayo pasado. Poco después, salió a la luz que había hecho declaraciones públicas denigrando a las víctimas de la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Abu Toha recibió el Pulitzer por ensayos en The New Yorker "sobre la carnicería física y emocional en Gaza que combinan un reportaje profundo con la intimidad de las memorias para transmitir la experiencia palestina de más de un año y medio de guerra con Israel", señaló el sitio web del Pulitzer.

Aunque el comité del premio parecía no haber descubierto el extremismo de Abu Toha, al día siguiente, HonestReporting, un grupo de vigilancia de los medios de comunicación, reveló que había difundido virulentos "contenidos y noticias falsas" antiisraelíes en sus plataformas de redes sociales. Todas las publicaciones datan de 2025, siendo la más reciente del 13 de abril.

HonestReporting compartió primero los mensajes con Fox News Digital, que se puso en contacto con Abu Toha, The New Yorker y la organización Pulitzer para obtener comentarios.

Entre los mensajes, Toha intentó desacreditar a la rehén israelí Emily Damari, el 25 de enero en Facebook.

"¿Cómo demonios se puede llamar rehén a esta chica? (Y este es el caso de la mayoría de los 'rehenes'). Se trata de Emily Damari, una soldado británico-israelí de 28 años que Hamás capturó el 7-O. ... ¿Así que a esta chica se la llama 'rehén'? ¿A esta soldado que estaba cerca de la frontera con una ciudad que ella y su país han estado ocupando se la llama 'rehén'?", expresó.

El jueves, Damari expresó su conmoción por el hecho de que el comité del Pulitzer hubiera concedido el premio a Abu Toha, "el hombre que, en enero, cuestionó el hecho mismo de mi cautiverio".

Criticando al comité, publicó en Facebook: "Afirman honrar el periodismo que defiende la verdad, la democracia y la dignidad humana, y sin embargo eligen elevar una voz que niega la verdad, borra a las víctimas y profana la memoria de los asesinados. ¿No ven lo que eso significa? Mosab Abu Toha no es un escritor valiente. Es el equivalente moderno de un negacionista del Holocausto. Y al homenajearle, se han unido a él en la sombra de la negación. No se trata de una cuestión política. Es una cuestión de humanidad. Y hoy han fracasado".

Abu Toha difamó igualmente a Agam Berger, de 20 años, soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que fue secuestrada en la base de Nahal Oz, en la frontera con Gaza, y pasó 482 días en cautividad, censurando cómo los medios de comunicación la habían humanizado en un post de Facebook del 3 de febrero.

"La 'rehén' israelí Agam Berger, liberada hace unos días, participa en la graduación de su hermana en un curso de oficiales de las Fuerzas Aéreas israelíes", escribió.

"¡Estos son los que el mundo quiere compadecer, asesinos que se unen al Ejército y tienen familia en el Ejército!", agregó.

"Estos son a los que la CNN, la BBC y similares humanizan en artículos, programas de televisión y noticiarios", prosiguió.

Abu Toha también atacó a la BBC, junto con el entonces portavoz de las FDI Daniel Hagari como una "máquina de propaganda" por informar de que los niños Bibas habían sido asesinados por terroristas de Hamás con sus propias manos. "Si no han visto ninguna prueba, ¿por qué lo han publicado? Eso es lo que son, gente asquerosa", escribió el 22 de febrero.

La residente de Nir Oz Shiri Bibas, de 33 años, y sus dos hijos, Ariel, de 5, y Kfir, de 2, fueron asesinados en cautiverio de Hamás.

Abu Toha también acusó a los soldados israelíes y al Gobierno de Israel de matar al azar. El 10 de enero, reprendió a The New York Times por un titular que rezaba "Investigan a soldados israelíes de vacaciones por crímenes de guerra en Gaza".

En respuesta, publicó: "'¿De vacaciones'? Querrás decir 'descansando de matar', ¿no? Vamos, NTY".

El 20 de febrero publicó: "Netanyahu visitó hoy el campo de refugiados de Tulkarem. Él y sus soldados ocuparon una casa palestina y planeaban matar a más niños y a sus familias".

HonestReporting también descubrió que Abu Toha había violado la definición de antisemitismo de la IHRA, al culpar a "los sionistas" cuando la Policía suiza detuvo a Ali Abunimeh, cofundador de Electronic Intifada. También acusó a Israel de genocidio.

Abu Toha, que es profesor visitante en el Departamento de Inglés de la Universidad de Syracuse, dijo a NPR el 15 de octubre de 2024 que los medios de comunicación deberían "dejar de hablar de Hamás" porque "Hamás no es la causa del problema."

Los Pulitzer, que concede la Universidad de Columbia por recomendación de la Junta del Premio Pulitzer (Claire Shipman, presidente de Columbia, forma parte de la Junta), se enfrentan desde hace años a las críticas de los conservadores, que la acusan de realizar selecciones políticamente motivadas.

En 2023, Mark Hemingway, de The Federalist, en un artículo titulado For Five Straight Years, The Pulitzer Prizes Have Rewarded Misinformation (Durante cinco años consecutivos, los premios Pulitzer han recompensado la desinformación), escribió: "Tantos fracasos de alto perfil en tan poco tiempo hacen que ganar un Pulitzer parezca definitivamente una marca de ignominia".

Citó a Phil Terzian, un finalista del Pulitzer que formó parte del comité de nominación, describiendo su funcionamiento interno.

"Los premios Pulitzer son una institución singularmente corrupta, administrada por la Universidad de Columbia y la dirección del New York Times en gran medida en beneficio del New York Times y de un número limitado de publicaciones y personalidades favorecidas. Cualquier ciudadano que piense que el reparto anual de premios tiene algo que ver con la calidad probablemente crea que el Oscar a la mejor película se lo lleva la película más distinguida del año", sostuvo.

© JNS