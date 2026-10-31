El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el sábado que Washington no intervino directamente en la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil tras su derrota electoral del domingo pasado.

Flávio Bolsonaro, que perdió su candidatura a la presidencia en la segunda vuelta de las presidenciales de Brasil celebradas el 24 de octubre, llegó con su familia a Estados Unidos el miércoles después de que un tribunal le ordenara entregar sus pasaportes en el marco de las múltiples investigaciones que enfrenta y que él tilda, junto a sus aliados, de persecución política.

“Ya disponía de un visado, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país”, explicó Rubio en una rueda de prensa celebrada en Atlanta. “El gobierno de Estados Unidos no participó directamente” en la salida de Bolsonaro de su país, agregó.

El candidato de 45 años huyó de Brasil pasando por Argentina y Ecuador en un avión que, según el New York Times y el Wall Street Journal, fue fletado por Jason Miller, asesor del presidente Donald Trump.

El avión que trasladó al excandidato brasileño a Estados Unidos fue pagado por un intermediario desde una cuenta bancaria estadounidense, según ha declarado a la AFP el director de la aerolínea.

La Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre el vuelo, pero Trump ha calificado las elecciones brasileñas de “vergonzosas”. Algunos sectores mediáticos han respaldado esas afirmaciones. Por ejemplo, la junta editorial del Wall Street Journal advirtió que, en efecto, Brasil está transitando un camino peligroso donde la Justicia se usa como arma para perseguir a la disidencia y destacaron el caso de Flávio Bolsonaro como uno de los tantos que termina con un exilio luego de que decenas de periodistas, políticos e influencers conservadores salieran del país por miedo a represalias judiciales.

"El Sr. Bolsonaro no ha sido acusado de ningún delito. Sin embargo, tiene buenas razones para creer que no recibirá un juicio justo si lo es. Lula afirmó en un debate de campaña que, tan pronto como el Sr. Bolsonaro perdiera su inmunidad parlamentaria, enfrentaría todo tipo de investigaciones. Lula lo eligió y prometió encontrar el delito", espetó la junta del WSJ.

Una fuente diplomática brasileña, que habló bajo condición de anonimato, declaró a la AFP que el representante diplomático de Argentina había sido convocado a una “reunión rutinaria” para “dar explicaciones” sobre el vuelo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Argentina negó posteriormente que desde Brasil se le haya pedido explicaciones a su gobierno por su papel en la huida.

Desde su llegada a Estados Unidos, Flávio Bolsonaro ha afirmado ser el verdadero líder de Brasil y ha declarado que abandonó el país porque era víctima de una cacería de brujas.

El padre de Flávio Bolsonaro, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por planear un golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022.

Con información de AFP