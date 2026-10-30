Los demócratas comienzan a debatir qué hacer con el presidente Donald Trump si recuperan el control del Congreso en las elecciones de medio mandato (midterms) de la próxima semana. Mientras algunos contemplan la posibilidad de impulsar un nuevo proceso de destitución contra el presidente, otros consideran que esa estrategia podría consumir recursos y desviar la atención de sus prioridades políticas.

El gobernador de California, Gavin Newsom, anticipó una victoria contundente de su partido durante una entrevista con el presentador Jimmy Kimmel, en la que aseguró que se avecina una "ola azul" que cambiará el equilibrio político en Washington.

"Donald Trump tiene una fecha de caducidad en seis días, cuando su presidencia termine tal como la conocemos", afirmó Newsom en Jimmy Kimmel Live!. "Esto va a ser un tsunami azul", agregó.

El gobernador sostuvo que la participación anticipada y el entusiasmo electoral respaldan sus previsiones. También consideró que la Cámara de Representantes ya está prácticamente asegurada para los demócratas, aunque reconoció que el resultado del Senado sigue siendo una incógnita.

"Es una pregunta legítima y abierta lo que sucederá con el Senado. Pero la Cámara de Representantes es un hecho consumado", afirmó. Newsom añadió que una victoria demócrata permitiría "restablecer una rama del Gobierno con igualdad de poderes, no un Congreso sumiso como el que conocemos hoy".

Jeffries no descarta un nuevo impeachment

Las declaraciones de Newsom coinciden con la cautela del líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien evitó descartar la posibilidad de impulsar un tercer proceso de impeachment contra Trump.

En una entrevista con ABC News, el congresista aseguró que los demócratas están centrados en responder a la crisis de asequibilidad y ejercer mecanismos de control sobre el Ejecutivo.

"No hemos descartado nada de antemano ni hemos descartado nada de forma definitiva, porque hemos dejado claro que estamos centrados en abordar la crisis de asequibilidad", afirmó Jeffries.

El líder demócrata respondió así cuando el periodista Jay O'Brien le preguntó si el impeachment podría convertirse en una distracción para los objetivos legislativos de su partido.

Jeffries sostuvo que los demócratas han ganado ventaja en la confianza de los ciudadanos frente a los republicanos y defendió que el Congreso debe funcionar como un contrapeso frente al Ejecutivo-

Kamala Harris y Hillary Clinton piden priorizar otras vías

La exvicepresidenta Kamala Harris, por su parte, advirtió a los demócratas que impulsar un tercer impeachment contra Trump si recuperan la Cámara de Representantes no sería una buena estrategia.

"Creo que avanzar en la dirección del impeachment no es una buena idea, para ser sincera, simplemente porque tenemos recursos limitados", afirmó Harris en una entrevista con Aaron Parnas, del medio MeidasTouch.

La exvicepresidenta defendió que los esfuerzos del partido deberían concentrarse en exigir responsabilidades mediante investigaciones y mecanismos de supervisión.

"Creo que la energía y los recursos deben destinarse a exigir responsabilidades, deben destinarse a las investigaciones", añadió.

Harris recordó su experiencia en el Senado durante los anteriores procesos contra Trump y advirtió sobre la falta de votos para conseguir una condena. "Recuerden que estuve en el Senado durante la última ronda, y los votos no están ahí", señaló.

"Ellos son implacables, pero son crueles. Y cuando digo que nosotros debemos ser implacables, no quiero decir crueles, sino que debemos ser intransigentes", explicó.