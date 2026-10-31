El economista y analista político Daniel Chang analizó en Voz News el impacto del costo de vida en las próximas elecciones de medio término y advirtió que el aumento de los precios de la gasolina y el diésel podría perjudicar al Partido Republicano, pese a los avances económicos de la Administración Trump. "El precio de la gasolina tiende a ser un gran indicador de cómo está el sentimiento de la población estadounidense con respecto a la economía", señaló.

Durante la entrevista con Karina Yapor, presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Chang recordó que Donald Trump ganó las elecciones de 2024 en buena medida por el descontento con la inflación durante la Administración Biden, que alcanzó un máximo del 9,1% en junio de 2022. Aunque la inflación actual permanece por debajo de aquellos niveles, el analista explicó que el encarecimiento de los combustibles, agravado por el conflicto en Oriente Medio, ha dificultado que los republicanos destaquen sus resultados económicos. "La ciudadanía estadounidense estaba harta de estos precios, de esta inflación, de este costo de la vida. Y por eso votaron por el presidente Donald Trump", afirmó.

Chang también cuestionó la capacidad de los demócratas para ofrecer soluciones al problema de la asequibilidad y sostuvo que los votantes deben evaluar sus propuestas económicas antes de respaldarlos en las urnas. "Si una casa se está quemando, no sé si necesariamente la mejor opción es pedir votar por la gente que incendió la casa", afirmó, en referencia a la gestión económica de Biden. No obstante, reconoció que los demócratas cuentan con una ventaja electoral porque los comicios de medio término suelen convertirse en un referéndum sobre el Gobierno de turno.

El analista destacó que los republicanos han impulsado medidas para favorecer la libertad económica, entre ellas la ley One Big Beautiful Bill, que extendió los recortes fiscales de 2017 y evitó un aumento considerable de impuestos para los estadounidenses. Sin embargo, advirtió que estos logros han quedado opacados por el encarecimiento de los combustibles y la persistencia de la inflación. "El costo de la vida y el costo de la gasolina le está afectando al Partido Republicano", señaló, al recordar que históricamente el partido en el poder suele afrontar elecciones de medio término difíciles.

En otra parte de la entrevista, Chang expresó reservas sobre la propuesta de Trump de entregar 5.000 dólares a cada ciudadano si los republicanos mantienen el control de ambas cámaras del Congreso, mediante un mecanismo que aún no ha sido definido. Aunque los pagos podrían financiarse con ingresos arancelarios, el analista advirtió sobre el creciente déficit fiscal y pidió mantener la disciplina presupuestaria. "El presidente Donald Trump tiene que también entender esto y presentar planes que ayuden a la ciudadanía estadounidense [...] sin desajustar el balance fiscal de los Estados Unidos", concluyó.

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