El líder supremo del régimen islamista de Irán, Mojtaba Jamenei, lanzó una nueva serie de amenazas contra Estados Unidos e Israel si emprenden nuevas ofensivas contra Teherán.

"Si los enemigos vuelven a lanzar ataques militares o terroristas, serán las fuerzas armadas de la República Islámica y la nación iraní las que determinen el momento y las condiciones para ponerles fin", dijo Jamenei a través de un comunicado recogido por AFP.

Esa amenaza con retomar los ataques contra Estados Unidos o Israel no tendrá "restricciones geográficas", agregó el líder supremo iraní, insinuando que podría ejecutar ofensivas en suelo estadounidense o israelí.

"Cualquier nivel o tipo de amenaza debe recibir una respuesta inmediata, contundente y sin restricciones geográficas", afirmó.

Este sábado, el ejército iraní advirtió que cualquier nuevo ataque estadounidense solo servirá para extender aún más la guerra en Oriente Medio.

"Si el presidente de Estados Unidos vuelve a embarcarse en nuevas aventuras regionales bajo la presión de los sionistas y en un intento de apaciguarlos, las llamas de la guerra se extenderán sin duda a una zona geográfica mucho más amplia", afirmó en X el portavoz del ejército iraní, Mohamad Akraminia.