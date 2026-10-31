Publicado el 30 de octubre de 2026, 11:45 p.m. ET / Actualizado el 31 de octubre de 2026, 12:46 a.m. ET

El exgobernador de Virginia Glenn Youngkin abrió un nuevo frente en su cruzada por la libertad escolar (School Choice), ahora con una campaña digital en español dirigida a las familias hispanas. Su organización, Empowering America’s Parents (EAP), puso en marcha una serie de anuncios para que concientizar sobre la existencia del Crédito Fiscal por la Libertad Educativa (EFTC), el crédito fiscal federal que fue creado en la Ley de Recortes Fiscales para las Famílias Trabajadores y entrará en vigor en 2027.

En concreto, el EFTC es un crédito fiscal destinado a incentivar las donaciones privadas para financiar becas de educación primaria y secundaria (K-12). Su objetivo es utilizar el sistema tributario para atraer dinero privado hacia organizaciones que otorgan becas educativas y, de esa manera, ampliar las alternativas disponibles para las familias.

En la práctica, un contribuyente puede donar hasta 1.700 dólares al año a una organización sin fines de lucro dedicada a otorgar becas educativas, conocida como Scholarship Granting Organization (SGO). Por esa donación, puede recibir un crédito fiscal federal equivalente al monto aportado y sujeto a las condiciones establecidas por la ley.

Las becas pueden usarse para tutorías, clases en línea, servicios para estudiantes con discapacidades, transporte, tecnología, matrícula de escuelas privadas y también para alumnos de escuelas públicas

De acuerdo con la legislación, los estados pueden elegir si participan o no del programa. Por lo tanto, para que un contribuyente pueda donar a una SGO y reclamar el crédito, el estado donde está esa SGO tiene que haber elegido participar del programa y haber presentado ante el IRS la lista de SGOs elegibles.

Según una reciente encuesta de la organización EdChoice, se trata de una política popular entre la comunidad educativa. El sondeo encontró que alrededor del 70% de los maestros apoya el crédito fiscal federal para becas. Incluso el apoyo es mayor entre los docentes sindicalizados (72%).

No obstante, el mayor problema del programa es que pocas personas saben de su existencia. Solo el 23% dijo haber oído hablar mucho del programa, y casi un tercio (30%) aseguró no haber escuchado nada.

Precisamente, aquí es donde entra en valor la iniciativa del exgobernador Youngkin y de su organización, EAP.

El plan de Glenn Youngkin para expandir la libertad educativa en español

VOZ accedió en exclusiva a los detalles de la campaña digital impulsada por Youngkin.

Según una fuente cercana a Empowering America’s Parents, aproximadamente 52 millones de niños son elegibles para el programa, pero sus familias no lo saben o viven en estados que todavía no se adhirieron.

En efecto, una encuesta interna del grupo muestra que el conocimiento del programa es bajo, pero el apoyo crece con fuerza cuando la gente se entera de qué hace. Esa aceptación como concepto se observa en Michigan, Wisconsin, Arizona y Pensilvania, estados donde los gobernadores todavía no han optado por participar.

En este contexto, el objetivo principal de la campaña de anuncios es “dar a conocer estas becas que cambian la vida”.

Las cuatro etapas del plan

La ofensiva comenzó en agosto con una inversión de varios millones de dólares y avanzó en cuatro fases. La primera, en agosto, se concentró en Arizona, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, estados cuyos gobernadores aún no habían entrado al programa. La segunda llegó a Georgia, Iowa y Nevada, donde los gobernadores republicanos ya habían decidido participar, con mensajes adaptados a cada estado. La tercera reforzó la presencia en Nevada, Arizona, Wisconsin, Pensilvania y Michigan, y sumó a Maryland.

La cuarta fase es la que se dirige a la comunidad hispana, en Nevada, Arizona, Wisconsin y Nuevo México. La fuente explica que los anuncios apuntan sobre todo a mujeres hispanas de entre 25 y 45 años en Nevada, Arizona y Nuevo México, mientras que en Wisconsin se amplió el público a hombres y mujeres. El objetivo son votantes republicanos, independientes y moderados, sobre todo de zonas suburbanas, que ya apoyan la libertad escolar.

Informar y movilizar

Como el programa es voluntario, cada estado decide si entra o no. Hasta el momento, 31 estados han confirmado su participación. Por eso, Empowering America’s Parents busca los ciudadanos de cada estado conozcan el programa, y, en caso de que su estado no se parte, poner presión sobre los líderes estatales.

En este sentido, el anuncio difundido en Arizona dice lo siguiente: “Nuestros hijos son lo más importante. Entonces, ¿quién podría oponerse a becas para matrícula, tutorías y servicios para niños con discapacidades, financiadas mediante un crédito fiscal federal sin fondos estatales? ¿Los padres trabajadores? No. Pero Arizona no quiere participar. Está dejando pasar esta oportunidad mientras niños de otros estados se benefician. Arizona debería participar en los créditos fiscales para la libertad educativa”.

Una cuestión bipartidista

Hasta el momento, tanto estados republicanos como demócratas se han adherido al programa. Entre los que están gobernados por demócratas están Colorado, Virginia, Kansas, Carolina del Norte y Nueva York.

Cabe señalar que, en Kansas y Carolina del Norte, la participación se concretó mediante decisiones legislativas que superaron los vetos de sus respectivos gobernadores.

Youngkin, quien como gobernador de Virginia fue uno de los primeros en ingresar al programa, le dijo lo siguiente a VOZ: “Estas becas gozan de gran popularidad porque suponen un cambio radical: abren la puerta a millones en becas para educación, clases particulares y servicios para niños con discapacidades. Esta es una oportunidad que cambia la vida de los niños de todo el país”.

En la misma línea se expresó Jorge Elorza, director ejecutivo de Demócratas por la Reforma Educativa.

“La mayoría de los niños que se beneficiarán están en escuelas públicas, y las normas del Tesoro dejan claro que no solo son elegibles, sino que serán sus mayores beneficiarios”, señaló.

Además, destacó la importancia de que los gobernadores dejen de lado cuestiones partidarias en materia educativa, poniendo como ejemplo a Jared Polis y Kathy Hochul: “Demostraron que los demócratas pueden sumarse y dar forma a este programa para que beneficie a los niños que más lo necesitan. Todos los gobernadores deberían seguir su ejemplo, porque esto no se trata de izquierda o derecha, sino de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para apoyar a los estudiantes y a las familias”.