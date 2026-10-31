El presidente Donald Trump cree que el régimen castrista tiene los días contados. El mandatario aseguró que el régimen cubano no sobrevivirá mucho tiempo más y que su caída llegará antes de que él deje la Casa Blanca, con el secretario de Estado, Marco Rubio, siguiendo el asunto de cerca.

Las declaraciones fueron en una entrevista con el influencer conservador Benny Johnson, grabada en Florida, donde el entrevistador le preguntó qué posibilidades había de que los Castro siguieran al frente de la isla en los próximos dos años.

“Diría que no va a durar mucho más. Miren, es un país fracasado”, respondió Trump. “Vamos a tener a gente de vuelta allí muy pronto. Miren lo que hicimos con Venezuela”.

El presidente puso a Cuba en una lista de prioridades en la que, por ahora, va detrás del régimen de Irán. Sostuvo que la guerra con la República Islámica marcha bien, que Teherán perdió su Armada, su Fuerza Aérea y su defensa antiaérea, y que nunca tendrá un arma nuclear.

“Es algo que vamos a terminar, uno, y luego tal vez le echemos un vistazo al otro”, dijo Trump.

En ese esquema, el secretario de estado Rubio aparece como la figura central.

“Estamos observando a Cuba muy de cerca. Y tenemos a Marco mirándolo con muchísima atención. Sus padres eran de Cuba. Y eso se va a resolver definitivamente dentro de sus dos años y medio”, sentenció Trump.

Las palabras del presidente se suman a una semana de mensajes cada vez más directos hacia La Habana. El viernes, en un mitin en el sur de Florida, Trump dijo que, cuando los barcos estadounidenses regresen de Irán, uno se detendría a pocos metros de la costa cubana y que luego enviaría a Rubio a “cerrar el acuerdo”. Minutos después, el propio Rubio invitó en ‘X’ a los cubanos que buscan un cambio a colaborar de forma discreta con la CIA.

Los mensajes también tienen un antecedente de demostración de fuerza reciente que preocupa a las autoridades cubanas. En enero, fuerzas estadounidenses capturaron al exdictador Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, en Caracas. Ambos enfrentan ahora un juicio en Nueva York por narcoterrorismo y tortura. En el caso de Cuba, el Departamento de Justicia ya presentó cargos penales contra el exdictador Raúl Castro, quien sigue siendo un alto jerarca del régimen comunista.