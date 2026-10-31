El presidente Donald Trump recibió este viernes en el Despacho Oval de la Casa Blanca a Stephen Hubbard, el ciudadano estadounidense recién liberado tras permanecer más de cuatro años encarcelado en Rusia bajo acusaciones de haber combatido como mercenario en Ucrania.



La reunión sirvió como marco para que el mandatario calificara al profesor jubilado de 74 años como un "hombre muy especial" que "sufrió enormemente" durante su detención.



Durante el encuentro con la prensa, Trump le preguntó a Hubbard si había recibido un trato razonable durante su confinamiento, a lo que el exdetenido respondió afirmativamente, añadiendo que incluso fue tratado "con simpatía por algunos de los guardias".



Al ser consultado sobre el instante preciso en que comprendió que sería puesto en libertad, el docente relató el escepticismo con el que recibió la noticia inicial tras varios anuncios frustrados a lo largo de los años. "Lo había oído muchas veces antes, y llegué al punto en que ver para creer", explicó Hubbard.



"Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Nunca confié en lo que decían. Solo cuando empezaron a darme ropa nueva y a llevarme hacia la salida de la prisión. Salí, vi el vehículo y me acompañaron un par de rusos. Fue entonces cuando creí, finalmente creí, durante el trayecto de Moscú a San Petersburgo: 'Realmente voy a algún sitio'". Hubbard añadió con rotundidad que no habría sobrevivido un año más en aquel penal.

La estrategia de negociación de la Casa Blanca

La liberación de Hubbard se concretó durante una reunión en San Petersburgo entre el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el presidente ruso Vladímir Putin. Trump enfatizó que el acuerdo se logró sin recurrir a un intercambio de prisioneros, vinculando el éxito de las gestiones a su decisión de postergar las sanciones aprobadas por el Congreso contra Moscú para no entorpecer los canales de comunicación.



En ese sentido, el presidente criticó las posturas de los demócratas y de sectores mediáticos que exigían castigos económicos inmediatos en medio de las conversaciones del caso. Trump sostuvo que de haber aplicado las sanciones durante la negociación, Hubbard no estaría hoy de regreso en suelo estadounidense.