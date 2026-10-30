Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue acusado de atropellar a un hombre durante una persecución en Houston, Texas. El fiscal del distrito del condado de Harris, Sean Teare, anunció el viernes que un gran jurado presentó cargos contra el oficial Mario Alberto Morales por agresión agravada con un arma mortal.

El incidente ocurrió el pasado 10 de octubre, cuando Morales perseguía un vehículo conducido por Miguel Parra-Hernández, un ciudadano mexicano de 48 años que según ICE se encontraba ilegalmente en Estados Unidos. Durante la persecución, Parra-Hernández y otra persona abandonaron el automóvil e intentaron escapar a pie.

Según la investigación, Morales dirigió su vehículo contra Parra-Hernández y lo atropelló, provocándole una fractura en una pierna. Tras ser trasladado al hospital, el hombre de origen mexicano quedó bajo custodia de las autoridades migratorias.

De acuerdo con el fiscal Teare, las imágenes muestran que el agente embistió deliberadamente a Parra-Hernández y pasó por encima de sus dos piernas. Sin embargo, desde ICE había afirmado inicialmente que el hombre se cruzó delante del vehículo del oficial.

De ser declarado culpable, Morales podría enfrentar una pena de entre dos y 20 años de prisión.

La respuesta de ICE

A través de un comunicado, desde ICE afirmaron que el caso "no es más que una maniobra política de los políticos de Houston que apoyan las ciudades santuario". Además, la misiva señala que la investigación en sí incumple con las leyes federales: “Los agentes federales que actúan en el cumplimiento de sus funciones solo pueden ser investigados por otras agencias federales. Los gobiernos locales no tienen la autoridad para llevar a cabo una investigación de este tipo".

En el mismo comunicado, la agencia rechazó las acusaciones sobre la intencionalidad del atropello y sostuvo que son "irresponsables y falsas".

"A los hombres y mujeres de ICE se les ha confiado la tarea de hacer cumplir el estado de derecho y deben cumplir con los más altos estándares de profesionalismo, integridad y conducta ética", añadió.