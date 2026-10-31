El presidente Donald Trump aprovechó su mitin del viernes en Daytona Beach, Florida, para pedir procesar a Mary Peltola, candidata demócrata al Senado por Alaska, interpelando en público al fiscal general Todd Blanche, quien estaba entre los presentes.

“Esto es fraude electoral al más alto nivel”, dijo el presidente, a propósito de un caso que está generando mucha indignación entre los republicanos.

Para entender el reclamo hay que mirar la boleta de Alaska.

En la contienda por el Senado aparecen dos candidatos con el mismo nombre. Uno es el senador republicano Dan Sullivan, que busca la reelección, y figura como “Sullivan, Dan S.”. El otro es Daniel J. Sullivan Jr., un maestro jubilado de Petersburg, un pequeño pueblo pesquero del sureste del estado, al que los republicanos bautizaron como “Decoy Dan”, es decir, el “Dan señuelo”. La Corte Suprema de Alaska permitió que ambos siguieran en la boleta, con el senador identificado como titular del cargo.

El caso escaló esta semana tras una investigación publicada por el New York Times, según la cual operadores vinculados a la campaña de Peltola y a la estructura demócrata en el Senado buscaron reclutar candidatos con ese nombre para restarle votos al senador. En un sistema como el de Alaska, con voto preferencial y varios candidatos en la boleta general, cualquier confusión puede pesar. De hecho, las encuestas muestran a Peltola apenas por delante de Sullivan.

Mientras tanto, Peltola niega cualquier participación. “No sabía nada”, aseguró la exrepresentante, y su campaña, el Partido Demócrata de Alaska y el comité demócrata del Senado rechazaron las acusaciones. El propio Daniel J. Sullivan se define como un republicano moderado y niega ser una candidatura falsa.

Aun así, el asunto ya tiene varias investigaciones abiertas. El gobernador republicano de Alaska, Mike Dunleavy, ordenó una pesquisa estatal para determinar si hubo violaciones civiles o penales de las leyes electorales, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes abrió su propio examen y, según distintos medios, el Departamento de Justicia envió citaciones a la campaña de Peltola y al segundo Sullivan.

El presidente Trump, por su parte, lleva días presionando. El miércoles ya había pedido en Truth Social que Peltola fuera retirada de la boleta y enfrentara consecuencias legales. En Daytona Beach se dirigió directamente a Blanche. “Ella debería ser retirada de la boleta y procesada. Pero él va a tomar su propia decisión”, dijo, antes de agregar que también el “falso Dan Sullivan” debería ser procesado.

Los votantes de Alaska acudirán a las urnas el martes, sin que hasta ahora se hayan presentado cargos contra nadie.